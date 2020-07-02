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Лукашенко: Беларусь выбрала путь преемственности политических и культурных традиций
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет идти своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны, которое традиционно проводится в канун главного государственного праздника, передает телеканал «МИР 24».
Во Дворец Республики пригласили заслуженных людей страны, чиновников, руководителей предприятий, представителей дипкорпуса, молодежь. В год 75-летия Великой Победы особое внимание – ветеранам войны. Президент поздравил всех с праздником и заявил, что белорусский народ достоин суверенного права вершить свою судьбу.
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Во Дворце Республики президент поздравил собравшихся с Днем независимости.
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