Лукашенко: Беларусь выбрала путь преемственности политических и культурных традиций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет идти своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны, которое традиционно проводится в канун главного государственного праздника, передает телеканал «МИР 24».

«В новейшее время нашему поколению выпала честь реализовать абсолютное право на государственный суверенитет и независимость. К счастью, без крови и потрясений. И мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций – свой, а не навязанный внешними силами исторический путь», – отметил Лукашенко.

Во Дворец Республики пригласили заслуженных людей страны, чиновников, руководителей предприятий, представителей дипкорпуса, молодежь. В год 75-летия Великой Победы особое внимание – ветеранам войны. Президент поздравил всех с праздником и заявил, что белорусский народ достоин суверенного права вершить свою судьбу.