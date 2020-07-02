2 июля Александр Лукашенко подписал указ №247 «О строительстве жилых помещений», сообщает пресс-служба президента.
Документ устанавливает, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может быть выше 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.
Преимущественное право на строительство многоквартирных жилых домов получают строительные организации с собственной технической базой и специалистами, а также коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству.
Для контроля требования по 5-процентному лимиту прибыли предусмотрен обязательный аудит, который застройщики будут проводить за свой счет. Эту процедуру нужно будет выполнить в течение трех месяцев после приемки дома в эксплуатацию.
Если по итогам аудита будут выявлены излишне уплаченные средства, их вернут гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.