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Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Буквально за 25 километров от Гродно, в поселке Сопоцкин, что в районе безвизовой зоны «Августовский канал», Анна Голубцова мечтает о старте туристического сезона для иностранцев – есть чем удивить.
Сельский дом культуры, которым она уже 7 лет руководит, преобразился до неузнаваемости. А распространенная только в этих местах сопоцкинская писанка стала достоянием страны – внесена в список нематериального культурного наследия. Ей посвятили целый музей.
Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Есть здесь у нас и гусиные яйца (они по размеру отличаются), есть здесь утиные, но большинство, конечно, это куриные.
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Новости Беларуси. Буквально за 25 километров от Гродно, в поселке Сопоцкин, что в районе безвизовой зоны «Августовский канал», Анна Голубцова мечтает о старте...
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