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Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

02.07.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Буквально за 25 километров от Гродно, в поселке Сопоцкин, что в районе безвизовой зоны «Августовский канал», Анна Голубцова мечтает о старте туристического сезона для иностранцев – есть чем удивить.

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Сельский дом культуры, которым она уже 7 лет руководит, преобразился до неузнаваемости. А распространенная только в этих местах сопоцкинская писанка стала достоянием страны – внесена в список нематериального культурного наследия. Ей посвятили целый музей.   

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
95 яиц в технике «сопоцкинская писанка». Как вы обратили внимание, они отличаются. Отличаются почему? Потому что их рисовали 16 мастеров из нашего поселка и близлежащих деревень.

Есть здесь у нас и гусиные яйца (они по размеру отличаются), есть здесь утиные, но большинство, конечно, это куриные.

Чем не музей Фаберже на белорусский лад? Сопоцкинские писанки – настоящие произведения искусства.  

Эта учительница русского языка «пришла в культуру» и возрождает традиции малой родины

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Люди в материале: Галина Буро, Анна Голубцова

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Буквально за 25 километров от Гродно, в поселке Сопоцкин, что в районе безвизовой зоны «Августовский канал», Анна Голубцова мечтает о старте...
 
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