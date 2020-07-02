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Лукашенко вручил госнаграды: о лучших профессионалах страны – подробности торжества

02.07.2020 21:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко вручил госнаграды: о лучших профессионалах страны – подробности торжества

Сегодня Александр Лукашенко вручил государственные награды. Среди награждённых – не просто успешные люди, а заслуженные в профессии: врачи, работники сельского хозяйства, науки и образования, артисты, деятели искусства и культуры, мастера спорта.

В том, что торжество состоялось в преддверии главного праздника белорусской государственности - есть особый символизм, отметил Президент. Ведь специалисты, о которых идёт речь, не один десяток лет трудились на благо своей страны.

В числе награждённых - без малого 40 человек. Однако, вручая им награды, Александр Лукашенко, упомянул и тех, кто буквально в последний период доказал, что заслуживает не меньших почестей за свою работу – это врачи. Они и сегодня на передовой, хотя пандемия в Беларуси идёт на спад.

После окончательной победы над вирусом Президент анонсировал встречу с врачами. Что же до сегодняшних героев, то им, как отметил Александр Лукашенко, важно сохранить преемственность - своим опытом делиться с более юными коллегами. 

Экскурсия по Дворцу Независимости – обязательный ритуал любого наградного церемониала высшего уровня. А ещё это возможность неравнодушным людям из разных сфер перезнакомиться. Составы таких экскурсионных групп перед каждым вручение госнаград всегда с изюминкой. В этот раз, так уж вышло, изюминкой стал упор на достижения мужчин.

В окружении сильного пола дамы, впрочем, скорее чувствовали особую заботу и внимание. В том числе – от телеоператоров. Всё же строгий оценивающий взгляд мужчины менее эффектен в кадре, чем живая мимика женщины или стильный аксессуар, который очень подходит для атмосферы Дворца.

Для некоторых из приглашённых сегодняшняя экскурсия по Дворцу Независимости – не первая в жизни. А, следовательно, не первая и госнаграда. Но позже все они признаются: всё равно каждый раз волнительно видеть Президента. Александр Лукашенко, впрочем, сделал всё, чтобы напряжение церемониала снять и перечислил чуть ли не всех героев поимённо.

И уже в конце своего выступления глава государства ещё раз сказал всем «спасибо» - не только тем, кто сегодня представлен к наградам, а вообще всем белорусам, которые неравнодушны к своей стране.

В каждом таком церемониале журналисты пытаются найти скрытый смысл. Вот награждать начали с аграриев, словно символизируя – их труд в нынешнее время, пожалуй, главный. Аграрии с такой ответственностью справляются легко, и, не тушуясь сводов Дворца, просят дать им слово и выдают, пожалуй, самую эмоциональную гостевую речь за несколько лет.

И вне зависимости от того, кто представлен к награде – учёный, аграрий, педагог, милиционер – с каждым глава государства перебрасывается хоть парой слов.

Но сегодня же для церемониала была характерна разумная динамика: 39 награждённых – и чуть более получаса поздравлений и фанфар. Все ведь и так прекрасно понимают – государство было бы радо, если бы все они продолжили совершать подвиги на благо общей Родины.

Когда зал торжеств глава государства покинул, награждённые разбились на группы по интересам: одни принимали поздравления от главы Администрации Президента, те, кто в погонах – от госсекретаря Совбеза, третьи – делали фото на память. И все, конечно, за персональные звания и ордена благодарили коллективы. Но набирали номера телефона не коллег или руководителей – в такие минуты звонят, конечно, домой.

Сегодня награждённые наверняка позволят себе немного отдохнуть и принять заслуженное внимание. А завтра – новые свершения и новый путь. Не за медалью, а за результатом – ведь именно это самое важное и заметное в любой профессии. 

Фото: БЕЛТА

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Сегодня Александр Лукашенко вручил государственные награды. Среди награждённых – не просто успешные люди, а заслуженные в профессии: врачи, работники сельского...
 
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