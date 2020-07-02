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Андрей Кривошеев: блогера можно называть независимым СМИ, но только до определенного момента
Источник материала: ОНТ
Существует ли в мире хотя бы одно абсолютно независимое и непредвзятое СМИ? Или же каждое средство массовой информации отрабатывает определенную повестку, предопределенную тем, кто спонсирует его деятельность и даже предоставляет ему определенную информацию? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
При этом Кривошеев подчеркнул, что по мере набора блогером аудитории, у каких-то сторонних организаций, в том числе и государственных, обязательно возникает к нему определенный интерес. «Блогер набирает 200 или 300 тыс. подписчиков. Появляются интересы сторонние, например, со стороны спецслужб, которые подбрасывают ему определенную купированную информацию. Блогер независим, если публикует эту информацию? Нет!» – резюмировал председатель Союза журналистов.
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Существует ли в мире хотя бы одно абсолютно независимое и непредвзятое СМИ? Или же каждое средство массовой информации отрабатывает определенную повестку,...
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