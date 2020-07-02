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Андрей Кривошеев: блогера можно называть независимым СМИ, но только до определенного момента

02.07.2020 21:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Кривошеев: блогера можно называть независимым СМИ, но только до определенного момента

Существует ли в мире хотя бы одно абсолютно независимое и непредвзятое СМИ? Или же каждое средство массовой информации отрабатывает определенную повестку, предопределенную тем, кто спонсирует его деятельность и даже предоставляет ему определенную информацию? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Андрей Кривошеев: «Ведутся споры, и мы такие споры вели в рамках Европейского вещательного союза – это крупное объединение вещателей Европы. Наверное, полностью независимым может считаться только блогер. Вот мы как раз спорили, можно ли считать блогера, у которого есть периодичность выпуска его материалов, который затрагивает узкоспециализированную тематику, у которого огромная аудитория, сравнимая с аудиторией конвергентного или классического медиа? Так вот, если считать его журналистом, то до определенного этапа, если блогер честен, то есть он не подыгрывает собственной аудитории, которая может быть создана искусственно, не продается той или иной финансово-промышленной или политической группировке, то это абсолютно независимое медиа. Но это, наверное, уникальный случай». 

При этом Кривошеев подчеркнул, что по мере набора блогером аудитории, у каких-то сторонних организаций, в том числе и государственных, обязательно возникает к нему определенный интерес. «Блогер набирает 200 или 300 тыс. подписчиков. Появляются интересы сторонние, например, со стороны спецслужб, которые подбрасывают ему определенную купированную информацию. Блогер независим, если публикует эту информацию? Нет!» – резюмировал председатель Союза журналистов.


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