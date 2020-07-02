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«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу в Минске. В него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их делегировали местные Советы депутатов. Представителей от всех областей страны и от столицы с началом заседания лично поздравила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Молодые парламентарии не упустили возможности задать вопросы спикеру. Беседа длилась два часа. Подняли самые разные темы. Говорили о работе молодежных организаций, о развитии СМИ, о туристическом потенциале страны. Несмотря на юный возраст, отдельно ребята остановились на семейных ценностях и важности сохранения памяти о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Поступили сегодня и первые предложения от Молодежного парламента.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня Молодежный парламент избрал председателя и его заместителя. Определился и состав Постоянных комиссий. Примечательно, что в совете юношей и девушек поровну.
Это учащиеся колледжей, студенты, многие из них учатся и уже работают. Среди них журналисты, экономисты, педагоги, фермер и лесничий. В свое время создать Молодежный совет предложил Президент. Это уникальная возможность из уст самой молодежи услышать, что ее волнует. А в последствии самые дельные инициативы воплотить в жизнь.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:
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«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы
Новости Беларуси. Первый Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу в Минске. В него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31...
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