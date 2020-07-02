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«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

02.07.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу в Минске. В него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Их делегировали местные Советы депутатов. Представителей от всех областей страны и от столицы с началом заседания лично поздравила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Молодые парламентарии не упустили возможности задать вопросы спикеру. Беседа длилась два часа. Подняли самые разные темы. Говорили о работе молодежных организаций, о развитии СМИ, о туристическом потенциале страны. Несмотря на юный возраст, отдельно ребята остановились на семейных ценностях и важности сохранения памяти о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Поступили сегодня и первые предложения от Молодежного парламента. 

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Великолепная такая встреча, но с молодежью всегда интересно встречаться. Здесь по-особенному, потому что это практически наши коллеги. Те молодые люди, которые будут работать в Молодежном совете, при парламенте нашем. Очень важна была эта встреча. Было очень много вопросов. Причем такие вопросы, которые показали, что ребята владеют серьезно ситуацией, которая происходит в нашей стране. Им небезразлично все, что происходит, и очень много интересных идей мы почерпнули уже от них.  

Сегодня Молодежный парламент избрал председателя и его заместителя. Определился и состав Постоянных комиссий. Примечательно, что в совете юношей и девушек поровну.

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Это учащиеся колледжей, студенты, многие из них учатся и уже работают. Среди них журналисты, экономисты, педагоги, фермер и лесничий. В свое время создать Молодежный совет предложил Президент. Это уникальная возможность из уст самой молодежи услышать, что ее волнует. А в последствии самые дельные инициативы воплотить в жизнь. 

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:
Что касается направлений, то, безусловно, сегодня мы говорим о том, что одно из ключевых направлений, которое мы будем развивать,  экономика, инновационная деятельность, предпринимательство. Молодежный парламент может стать площадкой, которая будет генерировать свежие идеи и предлагать их по различным направлениям жизнедеятельности государства. 

«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы


Формат совместной работы будет разным. Так, молодых людей пригласят на сессию в парламенте. Они примут участие и в работе Форума регионов Беларуси и России, а также в выездных заседаниях Постоянных комиссий. 

Люди в материале: Наталья Кочанова, Егор Макаревич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первый Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу в Минске. В него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31...
 
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