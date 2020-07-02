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Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

02.07.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На поиски вдохновения иногда уходят минуты. А порой процесс написания нового трека затягивается на дни и даже недели. 

Ирина далеко не профи в индустрии музыки. Но эта творческая жилка не дает покоя управделами Сидоровичского сельисполкома. В свободное от кабинетной работы время Ирина пишет стихи.  

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Ирина Куриленко, управляющая делами Сидоровичского сельского исполнительного комитета:
В принципе, да, с детства. Мне всегда нравилось писать стихи, песни. Но сейчас, с учетом специфики профессии, можно писать о деревне, новости района. Можно на какие-то шуточные темы писать, можно переводить в шутку что-то серьезное.   

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Когда слова для нового трека найдены, в дело вступает солист. Эту роль на себя взяла коллега, вернее, начальница Ирины – Светлана Пшеничная.   

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Ирина Куриленко:  
Все говорят, что мы нашли друг друга. Мы с ней совершенно разные, но все-таки мы вместе. Это про нас. Мы с ней две противоположные девушки, женщины. Мы как пазлы сошлись: где-то дополняем друг друга, где-то останавливаем, где-то подгоняем – то, что нужно.  

Мой мобильный телефон, фонограмма, скачанная из интернета, моя фантазия, Елены Валерьевны голос. И вот, пожалуйста, все готово!  

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

В багаже уже с десяток треков и два отснятых на мобильник клипа. Темы для новых синглов черпаются прямо из сельской жизни.

Ирина Куриленко:   
Мне бывает обидно, когда о деревне говорят с пренебрежением: «Деревня, колхоз». Это не так на самом деле. А ведь приезжаешь в деревню любую, не обязательно в нашу – тут эти бабушки в цветастых платочках, коровка, лужок, речка, лес, поле... Это же просто кладезь для творчества, для мыслей, для вдохновения. Вся наша белорусская земля такая.   

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Вот колосится поле, журчит криничка, сельские домики-близнецы. Места для съемок в родной деревне даже искать не нужно – вся красота рядом.   

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Ирина Недобоева, корреспондент:  
Тихонечко подсмотрю за творческим процессом, интересно же. Ведь прямо сейчас рождается очередной сингл формата Village Life. О чем? Да о простых вещах: о таком родном и близком, о живописной белорусской природе, о тех, кого любим и кто рядом.   

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Елена Пшеничная, председатель Сидоровичского сельского исполнительного комитета:  
Это в некотором смысле отдушина: когда после напряженного дня садишься за пианино, снимается стресс. Или возьмешь в руки микрофон, порепетируешь, споешь песню, а лучше не одну, а несколько. Уже становится легче, отключаешься немножко от дел насущных. И вроде как берутся силы, открывается второе дыхание.   

Люди в материале: Ирина Недобоева, Ирина Куриленко, Елена Пшеничная

 
 
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Новости Беларуси. На поиски вдохновения иногда уходят минуты. А порой процесс написания нового трека затягивается на дни и даже недели.  Ирина далеко не профи в...
 
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