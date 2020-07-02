|
Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На поиски вдохновения иногда уходят минуты. А порой процесс написания нового трека затягивается на дни и даже недели.
Ирина далеко не профи в индустрии музыки. Но эта творческая жилка не дает покоя управделами Сидоровичского сельисполкома. В свободное от кабинетной работы время Ирина пишет стихи.
Ирина Куриленко, управляющая делами Сидоровичского сельского исполнительного комитета:
Когда слова для нового трека найдены, в дело вступает солист. Эту роль на себя взяла коллега, вернее, начальница Ирины – Светлана Пшеничная.
Ирина Куриленко:
Мой мобильный телефон, фонограмма, скачанная из интернета, моя фантазия, Елены Валерьевны голос. И вот, пожалуйста, все готово!
В багаже уже с десяток треков и два отснятых на мобильник клипа. Темы для новых синглов черпаются прямо из сельской жизни.
Вот колосится поле, журчит криничка, сельские домики-близнецы. Места для съемок в родной деревне даже искать не нужно – вся красота рядом.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Елена Пшеничная, председатель Сидоровичского сельского исполнительного комитета:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На поиски вдохновения иногда уходят минуты. А порой процесс написания нового трека затягивается на дни и даже недели. Ирина далеко не профи в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)