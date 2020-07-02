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Поздравления с Днем Независимости в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают из разных стран

02.07.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравления с Днем Независимости в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают из разных стран

В адрес Президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей.

Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и новых достижений, а народу Беларуси - мира и процветания. А нынешний глава казахстанского государства отметил впечатляющие успехи нашей страны и личный вклад Александра Лукашенко в реализации социально-экономических преобразований, повышении престижа Беларуси на мировой арене.

Поздравительную телеграмму направил в Минск и глава Белого дома. Дональд Трамп выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе и в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году.

Теплые поздравления Президенту и народу Беларуси передал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подчеркнув: «Участие Вашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке дня имеет чрезвычайно важное значение».

Кроме того, поздравительные телеграммы пришли сегодня из Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Венгрии, Эстонии, Турции, Чехии, Японии, Сингапура, Арабских Эмиратов и Ватикана. Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Теги: Минск
 
 
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В адрес Президента Беларуси и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств, политических и...
 
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