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Митрополит Кондрусевич: выборы должны быть честными

03.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах Беларуси.

Архиепископ отметил, что выборы в стране необходимо провести в атмосфере взаимоуважения и свободы.

«Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными политическими и общественными силами»,  - сказал Кондрусевич. Он также отметил, что «должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единственной нашей родины, имя которой Беларусь».

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа. Досрочное голосование, в соответствии с календарным планом, пройдет с 4 по 8 августа. Всего ранее было зарегистрировано 15 инициативных групп. По состоянию на 22 июня в предвыборной гонке участвовало 7 человек, а 30 июня - осталось 6 (выпал Валерий Цепкало).

 
 
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах...
 
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