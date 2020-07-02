Митрополит Кондрусевич: выборы должны быть честными

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах Беларуси.

Архиепископ отметил, что выборы в стране необходимо провести в атмосфере взаимоуважения и свободы.

«Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными политическими и общественными силами», - сказал Кондрусевич. Он также отметил, что «должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единственной нашей родины, имя которой Беларусь».