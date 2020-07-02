ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»

02.07.2020 22:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и я понимаю наших братьев и россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: мы просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы как братья жили и живем, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное мы сами заработаем.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»


С другой стороны, мы хотим, чтобы нами не понукали постоянно: вы же смотрите, вы не допустите того – этого, вы там выборы проведите как мы, никого не трогайте и так далее. Недавно отличились французы. Слушайте, им ли об этом говорить, когда еще «желтые майки и жилеты» с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, надо пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика