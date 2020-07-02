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Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
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