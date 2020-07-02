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Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс

02.07.2020 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безумоўна, вытокі нашай незалежнасці бяруць свой пачатак у сівой старажытнасці, у глыбіні стагоддзяў. Так адбылося, што амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў ХХ стагоддзі на адвечнае пытанне «А хто там ідзе?» знайшоўся лёсавызначальны адказ.

Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс

На гістарычную сцэну падняўся беларускі народ, мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы.
А гэта і ёсць незалежнасць – тая самая найвялікшая прага да сапраўднай волі, якая жыве ў сэрцы. Яна і дапамагае нам захаваць сувязь з продкамі, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць, веру і мову. Менавіта сэрцам беларускі народ заўсёды выбіраў гістарычны шлях і тым самым даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. І мы і толькі мы будзем вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлі.

Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс

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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
 
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