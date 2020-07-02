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Александр Лукашенко: беларускі народ даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На гістарычную сцэну падняўся беларускі народ, мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы.
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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
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