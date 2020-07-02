ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скидка 50% для пенсионеров на проезд в пригородном транспорте буду действовать до конца октября

02.07.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Скидка 50% для пенсионеров на проезд в пригородном транспорте буду действовать до конца октября

Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой на проезд в пригородном транспорте.

Указ на рассмотрении у главы государства. Но сегодня стало известно, что предложение, которое обсуждалось во время посещения Александром Лукашенко Светлогорского района, одобрено. В результате – 50%-ные скидки на билеты будут действовать до конца октября, на месяц дольше обычного.

Отметим, что ранее такие скидки действовали с начала мая по последний день сентября.  Они распространяются на все виды пригородного сообщения – железнодорожный, водный и автомобильный транспорт, кроме такси. Право на проезд по льготному тарифу имеют граждане, предоставившие пенсионное удостоверение.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой на проезд в пригородном транспорте. Указ на рассмотрении у главы государства. Но сегодня стало известно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика