Скидка 50% для пенсионеров на проезд в пригородном транспорте буду действовать до конца октября

Источник материала: ОНТ

Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой на проезд в пригородном транспорте.

Указ на рассмотрении у главы государства. Но сегодня стало известно, что предложение, которое обсуждалось во время посещения Александром Лукашенко Светлогорского района, одобрено. В результате – 50%-ные скидки на билеты будут действовать до конца октября, на месяц дольше обычного.

Отметим, что ранее такие скидки действовали с начала мая по последний день сентября. Они распространяются на все виды пригородного сообщения – железнодорожный, водный и автомобильный транспорт, кроме такси. Право на проезд по льготному тарифу имеют граждане, предоставившие пенсионное удостоверение.

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