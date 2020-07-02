ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

3 июля в Минке пройдут концерты, ярмарки и красочные шоу: расписание столичных развлечений

02.07.2020 22:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

3 июля в Минке пройдут концерты, ярмарки и красочные шоу: расписание столичных развлечений

Корреспонденты телеканала ОНТ узнали расписание столичных развлечений, которые будут доступны жителям и гостям Минска в День Независимости, проехались по местам предстоящих гуляний и оценили готовность.

Страна в предвкушении главного праздника. Традиционно он начнется с патриотического шествия «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и с церемонии возложения цветов к Вечному огню. Старт в 10:00.

С особым чувством к празднованию Дня Независимости подошла городская торговля. В Минске разворачивается ярмарка под названием «Зроблена ў Беларусі». Торговые ряды разместились возле Дворца Спорта. Распродажи продолжатся все выходные.

Народные умельцы моментально реагируют на все современные реалии – тут можно будет купить плетеные чехлы для сотовых телефонов или берестяные обложки для паспорта. За торговыми рядами – песни, пляски и прочие увеселения на любой вкус. Настроение у всех праздничное.

Для любителей техники и автомобилей открыта выставка новейших образцов белорусского машиностроения. На Октябрьскую площадь в самом центре Минска выкатили внедорожники «БелДжи», экскаваторы «Амкодор», тягачи МАЗ и самые большие машины в мире – белорусские БелАЗы.

Параллельно с выставками и ярмарками проходят последние приготовления к большому гала-концерту. Он пройдет завтра вечером у подножия стелы «Минск – город-герой». Впервые шоу такого масштаба доверили команде молодых режиссеров и хореографов.

Концерт продлится допоздна. Поэтому столичные власти побеспокоились об удобном графике работы общественного транспорта. И рекомендуют минчанам и гостям города оставить личные авто и прогуляться пешком. Тем более что центр завтра будет перекрыт.

Торжества, посвященные Дню Независимости, пройдут не только на центральных площадках столицы. Отмечать будут во всех районах города – развлекательными конкурсами, дискотеками, пикниками. 

Сюрпризом ко Дню Независимости станет торжественное открытие нового уникального фонтана в столице. Авторы пока не разглашают подробности его работы. Известно, что это будет светомузыкальное представление на набережной Свислочи. Струи фонтана осветят разноцветные лучи света. И гости праздника увидят парад невероятных по форме, цветам и размерам фантастических фигур, на земле и в воздухе.

Начало в 20:00. Зрителям советуют приходить пораньше, чтобы устроиться поудобнее и увидеть все воочию. Ведь фотографии, которые выложат позже в соцсетях, вряд ли передадут всю гамму впечатлений. А в 23:00 небо над столицей озарят салюты и фейерверки одновременно на нескольких площадках – парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса. Пиротехники выстрелят из пушек сотни огней, что станет ярким завершением главного праздника независимой Беларуси.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты телеканала ОНТ узнали расписание столичных развлечений, которые будут доступны жителям и гостям Минска в День Независимости, проехались по местам...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика