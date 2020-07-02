3 июля в Минке пройдут концерты, ярмарки и красочные шоу: расписание столичных развлечений

Источник материала: ОНТ

Корреспонденты телеканала ОНТ узнали расписание столичных развлечений, которые будут доступны жителям и гостям Минска в День Независимости, проехались по местам предстоящих гуляний и оценили готовность.

Страна в предвкушении главного праздника. Традиционно он начнется с патриотического шествия «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и с церемонии возложения цветов к Вечному огню. Старт в 10:00.

С особым чувством к празднованию Дня Независимости подошла городская торговля. В Минске разворачивается ярмарка под названием «Зроблена ў Беларусі». Торговые ряды разместились возле Дворца Спорта. Распродажи продолжатся все выходные.

Народные умельцы моментально реагируют на все современные реалии – тут можно будет купить плетеные чехлы для сотовых телефонов или берестяные обложки для паспорта. За торговыми рядами – песни, пляски и прочие увеселения на любой вкус. Настроение у всех праздничное.

Для любителей техники и автомобилей открыта выставка новейших образцов белорусского машиностроения. На Октябрьскую площадь в самом центре Минска выкатили внедорожники «БелДжи», экскаваторы «Амкодор», тягачи МАЗ и самые большие машины в мире – белорусские БелАЗы.

Параллельно с выставками и ярмарками проходят последние приготовления к большому гала-концерту. Он пройдет завтра вечером у подножия стелы «Минск – город-герой». Впервые шоу такого масштаба доверили команде молодых режиссеров и хореографов.

Концерт продлится допоздна. Поэтому столичные власти побеспокоились об удобном графике работы общественного транспорта. И рекомендуют минчанам и гостям города оставить личные авто и прогуляться пешком. Тем более что центр завтра будет перекрыт.

Торжества, посвященные Дню Независимости, пройдут не только на центральных площадках столицы. Отмечать будут во всех районах города – развлекательными конкурсами, дискотеками, пикниками.

Сюрпризом ко Дню Независимости станет торжественное открытие нового уникального фонтана в столице. Авторы пока не разглашают подробности его работы. Известно, что это будет светомузыкальное представление на набережной Свислочи. Струи фонтана осветят разноцветные лучи света. И гости праздника увидят парад невероятных по форме, цветам и размерам фантастических фигур, на земле и в воздухе.

Начало в 20:00. Зрителям советуют приходить пораньше, чтобы устроиться поудобнее и увидеть все воочию. Ведь фотографии, которые выложат позже в соцсетях, вряд ли передадут всю гамму впечатлений. А в 23:00 небо над столицей озарят салюты и фейерверки одновременно на нескольких площадках – парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса. Пиротехники выстрелят из пушек сотни огней, что станет ярким завершением главного праздника независимой Беларуси.

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