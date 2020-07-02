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Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – теперь это в прошлом. Сервис «Оплати» заработал ещё в трёх городах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу три города Беларуси накануне Дня Независимости сделали подарки своим жителям – внедрили в общественном транспорте бесконтактную систему оплаты проезда: Минск, Волковыск и Слоним. Мобильное приложение «Оплати» – разработка от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис открывает новые возможности для оплаты привычных покупок: от талонов в автобусах до товаров и услуг.
Галина Буро, корреспондент:
Теперь не только регионы, но и столица. Приложение «Оплати» в Минске на троллейбусном маршруте № 77. Оплата тремя способами – по QR-коду, через Bluetooth и по гаражному номеру транспорта (он указан на наклейках). Инновационную систему оплаты талонов разработала резидент ПВТ белорусская IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком».
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Пользоваться «Оплати» проще простого. Бесплатно скачал в Play Маркете или App Store приложение, зарегистрировался – и электронный кошелек в кармане. Пополнять счет можно картой любого банка без комиссии. Осталось навести телефон на QR-код в автобусе.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – для жителей Волковыска это в прошлом. На городские маршруты выходят 25 автобусов, оснащенных QR-кодами. Бумажный билет под рукой не всегда, а вот смартфон, пожалуй, сегодня у каждого. Пробираться к кондуктору не придется – оплата сработает на расстоянии и сэкономит бумагу.
Вячеслав Гусак, директор филиала «Автобусный парк № 4 Волковыска»:
Простой и понятный интерфейс умной новинки вовсю тестируют и жители Слонима. Прогрессивный способ оплаты опробовал даже мэр – установил приложение себе на телефон. Надо быть в тренде, ведь в Беларуси уже покупают 13, 5 тысячи смарт-билетов в день, и эта цифра растет.
Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:
Кстати, приложение разработано не только для транспорта. Это целая экосистема, проще говоря, полноценный электронный кошелек для оплаты любых покупок, в том числе через ЕРИП. На него можно даже получать зарплату. И не только.
Андрей Сокиро, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:
Число пользователей приложения в стране уже идет на тысячи. А вот и повод для праздника: житель Бобруйска Владимир Лопатко, сам того не зная, стал 100-тысячным человеком, который завел электронный кошелек «Оплати». Ему поздравления и подарки.
Меньше бумажного вороха в кошельке или кармане, все в электронном виде: талоны на общественный транспорт, чеки из магазинов и кафе, карты лояльности. Не удивительно, что география приверженцев «Оплати» растет с каждым днем.
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Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – теперь это в прошлом. Сервис «Оплати» заработал ещё в трёх городах Беларуси
Новости Беларуси. Сразу три города Беларуси накануне Дня Независимости сделали подарки своим жителям – внедрили в общественном транспорте бесконтактную систему...
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