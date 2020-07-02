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В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку
02.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Каждый водитель знает, как тяжело порой найти нужную трубку или шланг в свой автомобиль. Можно объездить все магазины, «разборки», и не подобрать ничего подходящего по диаметру и характеристикам (переходники, бензостойкость, высокое или низкое давление, и так далее).
Теперь такие проблемы можно решить быстро и бюджетно. В Слуцке появилось небольшое производство, где могут изготовить практически любую трубку или шланг со всеми необходимыми фитингами - не только для легковых автомобилей, но и для тяжёлой техники.
А что ещё немаловажно, чаще всего можно надёжно отремонтировать «родной» шланг. На видео ниже показаны некоторые возможности нового «цеха».
Аналогичное производство работает и в Солигорске, так что жители региона могут обращаться по месту своего нахождения или возникновения неиспавности.
Вот телефоны для связи:
Местонахождение в Слуцке: сразу за заправкой «United Company» в 10-м городке.
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Каждый водитель знает, как тяжело порой найти нужную трубку или шланг в свой автомобиль. Можно объездить все магазины, «разборки», и не подобрать ничего...
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