В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку

Источник материала: Слуцк Город

Каждый водитель знает, как тяжело порой найти нужную трубку или шланг в свой автомобиль. Можно объездить все магазины, «разборки», и не подобрать ничего подходящего по диаметру и характеристикам (переходники, бензостойкость, высокое или низкое давление, и так далее).

Теперь такие проблемы можно решить быстро и бюджетно. В Слуцке появилось небольшое производство, где могут изготовить практически любую трубку или шланг со всеми необходимыми фитингами - не только для легковых автомобилей, но и для тяжёлой техники.

А что ещё немаловажно, чаще всего можно надёжно отремонтировать «родной» шланг. На видео ниже показаны некоторые возможности нового «цеха».

Аналогичное производство работает и в Солигорске, так что жители региона могут обращаться по месту своего нахождения или возникновения неиспавности.

Вот телефоны для связи:

+375 (29) 632-43-34, Евгений (Слуцк)

+375 (29) 749-73-16, Лев (Солигорск)

Местонахождение в Слуцке: сразу за заправкой «United Company» в 10-м городке.













