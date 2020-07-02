ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку

02.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Каждый водитель знает, как тяжело порой найти нужную трубку или шланг в свой автомобиль. Можно объездить все магазины, «разборки», и не подобрать ничего подходящего по диаметру и характеристикам (переходники, бензостойкость, высокое или низкое давление, и так далее).

Теперь такие проблемы можно решить быстро и бюджетно. В Слуцке появилось небольшое производство, где могут изготовить практически любую трубку или шланг со всеми необходимыми фитингами - не только для легковых автомобилей, но и для тяжёлой техники.

А что ещё немаловажно, чаще всего можно надёжно отремонтировать «родной» шланг. На видео ниже показаны некоторые возможности нового «цеха». 

Аналогичное производство работает и в Солигорске, так что жители региона могут обращаться по месту своего нахождения или возникновения неиспавности.

Вот телефоны для связи:

  • +375 (29) 632-43-34, Евгений (Слуцк)
  • +375 (29) 749-73-16, Лев (Солигорск)

Местонахождение в Слуцке: сразу за заправкой «United Company» в 10-м городке.

В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку

В Слуцке теперь можно изготовить любой автомобильный шланг или трубку



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый водитель знает, как тяжело порой найти нужную трубку или шланг в свой автомобиль. Можно объездить все магазины, «разборки», и не подобрать ничего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство представило на рассмотрение главы государства проект указа о господдержке пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика