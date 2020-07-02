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В трех домах жилого комплекса «Минск Мир» стартуют продажи квартир: до конца августа – специальные условия

02.07.2020 22:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В трех домах жилого комплекса «Минск Мир» стартуют продажи квартир: до конца августа – специальные условияМинск Мир» стартуют продажи квартир: до конца августа – специальные условия" class="one-news__figure-img">

Новый тренд в столичной недвижимости. И новая акция. До конца августа – специальные условия на квартиры в жилом комплексе «Минск Мир».

Здесь стартуют продажи сразу в трёх домах. В разных кварталах, но с общими преимуществами.

Место, где вам захочется жить, воспитывать детей и развиваться. «Минск Мир». В новых домах – лучшие условия на этапе строительства. Разные кварталы, но неизменны качество, доступность и престиж. Дома «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция» – именно то. Теперь о них.

«Санкт-Петербург» в квартале «Евразия». Две секции по 19 этажей. От студий до еврочетверок площадью в 86 кв. м. Дом отличается от других. На первом этаже – коммерческие помещения, на втором – квартиры с собственными террасами. Во дворе детский сад на 230 мест. Метро новой ветки – в шаговой доступности.

«Флоренция» 25-этажная. 3 секции. Квартиры до 78 кв. м. Разных типов. Остеклённая лоджия в каждой квартире. Бонусы – помещения для хранения велосипедов. И лифты повышенной грузоподъёмности.

В доме «Копенгаген» квартиры до 74 кв. м. Он – вдоль улицы Кижеватова, а квартал примыкает к новому парку города – у него пока нет имени. На первом этаже в квартирах – собственные террасы и входы.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «У покупателей должен быть выбор. Они должны иметь возможность выбрать расположение дома, площадь квартиры, планировку и даже вид из окна. Только при таких условиях покупка квартиры несёт удовольствие и станет важным событием в жизни семьи. Мы проанализировали, что в свободной продаже осталось недостаточное количество квартир для широкого выбора и решили начать продажи сразу в трех домах несколько ранее запланированных сроков. Отмечу, что все дома, в которых стартовали продажи квартир, – уже на стадии строительства».

Многое уже построено. Например, дом «Афины». И много других кварталов. Только до конца августа в премиальном комплексе, который строится по принципу «города в городе», действует акция. Цены снижены. И каждая квартира доступна любой семье со стабильным доходом.

Всё продумано для комфорта жителей. Школы, поликлиники, детские сады, велодорожки, площадки для детских игр и занятий спортом. Здесь возводят Международный финансовый центр, это тысячи рабочих мест. Сквозь район пройдёт новая ветка метро, станции войдут в строй в самом скором времени. Разработаны удобные финансовые инструменты. В первый год ставка по кредиту от Беларусбанка менее 4%, во второй и третий – 9%. На 20 лет. Белорусский народный банк – это 0,01% на первый год при оплате своими средствами половины квартиры. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10%. Есть еще и длительная рассрочка от застройщика без процентов. И индивидуальный подход в рассрочке и первом взносе к каждому будущему жителю комплекса. А если покупать квартиры онлайн через сайт – дополнительная выгода, 5000 руб. Напомним, на старте продаж – самые выгодные условия. Тем более что у застройщика стартовала летняя акция – новые цены до конца августа. Этим надо пользоваться и наконец переезжать туда, куда давно мечтали. Тем более что новые дома сдаются совсем скоро. 

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Теги: Минск
 
 
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Новый тренд в столичной недвижимости. И новая акция. До конца августа – специальные условия на квартиры в жилом комплексе «Минск Мир». Здесь стартуют продажи сразу...
 
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