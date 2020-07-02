В Грузии вспомнили Минские сражения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 50 тысяч грузинских солдат сражались за освобождение Минска. 14 тысяч из них пали в боях. В канун дня Независимости Беларуси и 76-й годовщины освобождения столицы республики ветеранам вручили памятные медали, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Леван Инасаридзе.

Идут представители посольства Беларуси в Грузии и Совета ветеранов республики. Почетная миссия – наградить памятными медалями тех, кто воевал на полях Белорусского фронта, освобождал Минск и помогал восстанавливать республику. В их числе – Шота Буадзе. На фронт отправился в 17 лет. Сразу после школы – в разведчики.

«Нас белорусский народ встречал как героев. Мы чувствовали любовь и уважение. Бои были очень суровые. Многие полегли», – рассказывает ветеран.

Его сосед – Иосиф Тухашвили – тоже участник боев за Минск. Однополчане дружат, поддерживают друг друга. Обоим – по 97 лет. У каждого из них уже коллекция медалей. И новая ее только украсит.

«Помню, ночью наша дивизия только расквартировалась в лесу. Вроде все было уже спокойно. Пришла сводка, что противник готовит операцию. Мы пошли на опережение. Смогли уничтожить все огневые точки. Тогда разведка хорошо сработала», – вспоминает Иосиф Тухашвили.

В июле 1944 года Минск был освобожден от немецкой оккупации. Восстанавливать республику помогали все. Грузия предоставила рабочую силу, стройматериалы и продукты.

«Эмоционально очень большой фон. Потому что это свидетели той страшной войны, которую они прошли. Выражаем слова благодарности от Беларуси за их личный вклад. И спасибо говорим Грузии и матерям, которые родили таких героев», – говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии Михаил Метликов.

Из-за пандемии встреча участников Великой Отечественной в Парке Победы 9 мая в этом году не состоялась. Но награда обязательно найдет героев. Памятные медали получат 20 ветеранов Грузии.

В войне приняли участие более 600 тысяч бойцов из Грузии. Больше половины из них так и не вернулись домой. Сегодня в республике проживают 563 ветерана.