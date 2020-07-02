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В Грузии вспомнили Минские сражения
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свыше 50 тысяч грузинских солдат сражались за освобождение Минска. 14 тысяч из них пали в боях. В канун дня Независимости Беларуси и 76-й годовщины освобождения столицы республики ветеранам вручили памятные медали, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Леван Инасаридзе.
Идут представители посольства Беларуси в Грузии и Совета ветеранов республики. Почетная миссия – наградить памятными медалями тех, кто воевал на полях Белорусского фронта, освобождал Минск и помогал восстанавливать республику. В их числе – Шота Буадзе. На фронт отправился в 17 лет. Сразу после школы – в разведчики.
Его сосед – Иосиф Тухашвили – тоже участник боев за Минск. Однополчане дружат, поддерживают друг друга. Обоим – по 97 лет. У каждого из них уже коллекция медалей. И новая ее только украсит.
В июле 1944 года Минск был освобожден от немецкой оккупации. Восстанавливать республику помогали все. Грузия предоставила рабочую силу, стройматериалы и продукты.
Из-за пандемии встреча участников Великой Отечественной в Парке Победы 9 мая в этом году не состоялась. Но награда обязательно найдет героев. Памятные медали получат 20 ветеранов Грузии.
В войне приняли участие более 600 тысяч бойцов из Грузии. Больше половины из них так и не вернулись домой. Сегодня в республике проживают 563 ветерана.
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Свыше 50 тысяч грузинских солдат сражались за освобождение Минска. 14 тысяч из них пали в боях.
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