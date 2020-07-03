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«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверие Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит весомый вклад в настоящее и будущее Беларуси: аграрии, медики, представители силовых ведомств, педагоги, деятели культуры и спортсмены.
«Мастацкая літаратура» основана в 1972-м. Большинство белорусов выросло на учебниках издательства. Последние 5 лет им руководит Алесь Бадак. Достижений у издательства много, как в XX, так и XXI веке.
Оригинальные произведения белорусских классиков, книги по литературоведению и критике, литература для детей и молодежи, звуковые электронные издания и многое другое. В год – тысячи книг.
Алесь Бадак:
Сегодня у руководителя необычная миссия, но особо почетная. Его наградили орденом Франциска Скорины за значительные успехи в области книгоиздательства и просветительской деятельности. Во Дворец Независимости пригласили также ученых и военных, врачей и учителей, деятелей культуры, искусства и спорта.
Люди разных профессий, но всех объединяет одно – умение образцово трудиться и своими достижениями прославлять страну. Особую значимость торжеству придает то, что церемонию провели накануне Дня Независимости.
Среди гостей – представители силового блока, правоохранители. Современные угрозы требуют от этих людей уже большего, чем просто ответственное выполнение своих обязанностей.
Терроризм, информационные войны и наркотрафик – этим преградам противостоять все сложнее, рассказывает полковник Александр Высоцкий. В прошлом году он руководил операцией по конфискации самой крупной партии героина в истории страны – 550 кг.
Александр Высоцкий, начальник отдела криминальной милиции МВД Беларуси:
Как на передовой сегодня и наши медики. Правда, все это непростое время они предпочитают оставаться в тени своих приемных кабинетов и операционных. Система здравоохранения выстояла и стала сильнее.
И сегодня – заслуженные награды героям своего времени. Среди них – ректор Гродненского медуниверситета Виктор Снежинский. Учебное заведение помимо подготовки кадров превратилось в полноценный научный центр.
Виктор Снежинский, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Для художника важно не только вдохновение, но и корни. Зачастую из мест, откуда родились, они черпают сюжеты и темы.
Виктор Альшевский, художник:
Ордена Франциска Скорины, «Почета» и «За службу Отечеству«За службу Отечеству» 3-й степени, почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный деятель» в разных областях. Кстати, лауреаты «народного» и «заслуженного» сегодня впервые получили обновленные нагрудные знаки. Всего отметили более 30 заслуженных людей Беларуси.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Нет миссии почетнее и приятней, уже не раз признавался Президент, вручая белорусам государственные награды. Вот и сегодня гостей, приглашенных во Дворец, Александр Лукашенко называет лучшей часть белорусского общества.
В ответ – слова благодарности. Не только за награду, скорее за возможность реализовать себя, заниматься любимым делом, да и просто спокойно творить в своей независимой стране.
И конечно, тост от Президента. Лаконично, но в точку.
Спасибо за ваш труд, вы настоящие люди, которые формируют мнения, и должны это делать ради нашей земли, нашей страны.
До церемонии награждения для почетных гостей экскурсия по Дворцу. Посмотреть здесь есть на что. И создавали эту красоту тоже белорусы: художники, декораторы, скульпторы, дизайнеры и строители.
Александр Подобед, актер театра им. Янки Купалы:
Георгий Лойко, актер театра им. Якуба Коласа:
Владимир Чернышов, художник театра и кино:
После торжества участники церемонии поспешат вернуться к привычному ремеслу. Каждый на свое рабочее место, чтобы и дальше лечить, учить и просто жить в одной стране.
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Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверие Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил...
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