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Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

02.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Музей под открытым небом. Не иначе! А ведь казалось бы еще пару лет назад – рядовая деревня Комарово. Сегодня – сельский оазис для воплощения креативных идей в реальную жизнь.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Вот и местные жители, а их 650, теперь не спешат покидать родные края. Благодаря комаровскому бизнес-инкубатору у сельчан есть возможность стать бизнесменом: запустить свой проект и начать зарабатывать. Для старта требуется идея и желание.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Эдуард Войтехович, директор бизнес-инкубатора «Комарово»:  
Наша идея – заняться все-таки созданием материально-технической базы, чтобы максимальное количество предприятий разместить у нас на месте. Для того, чтобы использовать их как бизнес-модели. На месте мы можем многое скорректировать, подсказывать, привлекать ресурсы. А когда мы имеем конкретный пример, как это делать, люди, которые приезжают с других регионов, видят свое будущее, и с ними уже гораздо легче работать.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Как заякорить односельчан на малой родине? Свою собственную «эврику» Эдуард Войтехович, который и сам живет в Комарово почти 35 лет, вывел опытным путем.

Педагог-бизнесмен долго работал директором в местном колледже, но в 2015 году учреждение закрыли. Тогда предприимчивый Эдуард решил – время действовать и запустил бизнес-инкубатор. В планах –расширение образовательных горизонтов и бывший колледж, который, возможно, скоро снова поменяет вывеску на «открыто».   

Эдуард Войтехович:  
Любой регион, любая местность – основу составляют люди. Особенно молодые, профессиональные. Некоторые говорят: не хватает ресурсов, финансов, но это все вторично. Будем иметь людей заинтересованных, соответственно, будут развиваться территории и будем иметь площадку, куда вкладывать деньги.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Из бизнес альма-матер выпустилось уже 65 человек. Пройдя обучение у преподавателей из разных стран, почти все смогли запустить свои проекты. Так что успешным бизнесменом можно быть и на селе. К слову, к концу лета в Комарово появится своеобразный торговый дом, где все ученики инкубатора смогут реализовывать свою продукцию.   

Эдуард Войтехович:  
Это здание чем уникально? Оно казалось бы ничем, но здесь находятся очень хорошие витражи, которые мы сделали примерно в 1989-90 годах. Это уникальная технология изготовления витража в бетоне, потому что каждый кусок стекла имеет толщину не менее 5 см.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

И хруст белорусской булки! Самая знаменитая комаровская достопримечательность местная пекарня. Она была открыта в здании, где в начале XIX века жили работники графа Старжинского. К слову, новые производства в бизнес-инкубаторе стараются открывать именно в отреставрированных зданиях.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Таким образом спасают исторические достопримечательности от разрушения. Но каким бы старинным здание не казалось внешне, внутри только современное оборудование. 

Вероника Сайко, корреспондент:
Тот самый хлеб из комаровской пекарни можно купить в местном магазине. Но за свежей чиабаттой и ватрушками стоит приезжать пораньше – продукцию быстро раскупают. Не только местные жители, но и туристы, а еще дачники со всей округи.  

К слову, магазин в Комарово тоже проект бизнес-инкубатора. Здесь же и кафе. Так что теперь гастрономические изыски могут отведать не только местные, но и туристы. Кстати, вскоре на недельку до второго можно будет уехать в Комарово. Здесь появится хостел. Вот-вот он распахнет свои двери для постояльцев.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Эдуард Войтехович:  
Это здание, этот сарай, который функционально был приспособлен к этому дому. Здесь жили работники графа, а здесь держали частично свое хозяйство, скотину. Здание пока в таком не очень хорошем состоянии, но будем мы его восстанавливать, реставрировать. Потом мы будем тут размещать прачечную.   

Вероника Сайко:  
От панского поместья до кузницы бизнес-идей. У деревни Комарово интересное прошлое и наверняка большое будущее. Все благодаря тому, что здесь разместился бизнес-инкубатор. Он не только помогает начинающим предпринимателям запустить свои проекты, но и занимается благоустройством населенного пункта.   

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Местный парк тоже проект Эдуарда Войтеховича. Только уже некоммерческий.

Команда бизнес-инкубатора расчистила здесь дорожки, установила скамейки, фонари, беседки и даже деревянные скульптуры. В планах  восстановить королевский колодец Наполеона Хоминского. Он был выкопан по приказу самого Стефана Батория в XVI веке, когда князь собирался в поход на Полоцк. В общем, скоро на карте Комарово появится еще один туробъект.

Эдуард Войтехович:  
Это старинный парк, он занесен в каталоги Беларуси, он считается охраняемым парком.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Вот так геолокация «сельская местность» ломает бизнес-стереотипы. А теорема успеха, выведенная здесь, это доказывает. Ведь Комарово уже бренд, ему всего два года, но идей в закромах... Хотя, пожалуй, это коммерческая тайна. А вот то, что бизнес-инкубатор, в первую очередь, проект социальный, не секрет. И главная его цель  преобразить деревню и создать еще больше рабочих мест.    

Люди в материале: Вероника Сайко, Эдуард Войтехович

 
 
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Музей под открытым небом. Не иначе! А ведь казалось бы еще пару лет назад – рядовая деревня Комарово. Сегодня – сельский оазис для воплощения креативных идей в...
 
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