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Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

02.07.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Старт состоялся у экологической тропы. Знакомьтесь. Виталий Пугач и Сергей Абмётко – по роду занятий программисты, в душе – романтики. Бывали на Камчатке, вживую видели извержение вулкана. Сегодня знакомятся с красотами и достопримечательностями южной части Беларуси. Стартовали в Бресте, конечная точка запланированного маршрута – Гомель.

Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

Передвигаются ребятана велосипедах, преимущественно по просёлочным дорогам, ночуют в палатках. В день преодолевают около 100 километров.

Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

От Большого Засоминого озера в Столинском районе в Лельчицкий район Гомельской области настроились добраться кратчайшим путём – через ландшафтный заказник «Ольманские болота».

Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

– Любой поход – это искусственное создание трудностей для себя, которые ты хочешь преодолеть, доказать себе, что ты это можешь сделать, – объясняет Сергей совместное с Виталием решение.

Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

Трудности в этом походе, действительно, будут. Накануне на Столинщине прошли дожди, воды в болоте прибавилось. Неизвестно, как выглядят в нём сегодня даже ближайшие к озеру тропы, по которым местное население ходит по ягоды. А уж какие они в глубине заказника, неведомо никому. Никто из местных так далеко не заходил.

Через Ольманские болота отправились в поход велотуристы из Бреста

От Большого Засоминого озера до деревни Букча Гомельской области напрямую более 40 километров. Не исключено, что велосипедыСергею и Виталию где-то придётся даже нести на себе. Удастся ли ребятампреодолеть этот путь или они изменят маршрут, вернутся в Ольманы и отправятся в объезд, вскоре узнаем.

Своими впечатлениями о переходе через заказник они пообещали поделиться.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Старт состоялся у экологической тропы. Знакомьтесь. Виталий Пугач и Сергей Абмётко – по роду занятий программисты, в душе – романтики. Бывали на Камчатке, вживую...
 
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