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Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

02.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весь день 3 июля транспорт в Минске будет ходить по измененным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А ночью пустят дополнительные составы для того, чтобы все участники праздника могли без труда добраться домой.

Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

С 5:30 до полудня ограничат движение по проспекту Независимости от Ленина до Козлова. А с 17:00 до полуночи закроют участок проспектов Победителей от Мельникайте до Саперов и Машерова от Даумана до Мельникайте.

Схемы объездных маршрутов можно найти на сайте столичного транспорта и связи. На экране указан общественный транспорт, работу которого продлят почти до двух часов ночи.

Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро

Метро будет ходить до 1:30. С 10 утра интервал движения поездов составит 6 минут. Зайти на станции можно будет до часу ночи, исключения составят «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская» и «Молодежная». Они закроются на 10 минут позже.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Весь день 3 июля транспорт в Минске будет ходить по измененным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А ночью пустят...
 
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