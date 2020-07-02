«Надеюсь, этого не произойдет». Известный пловец прокомментировал возможный срок Бабарико

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал возможный срок задержанного претендента в президенты Виктора Бабарико.



Фото: Instagram Павла Санковича

«Радыё Свабода» в своем инстаграме написала, что статьи, по которым обвиняют Бабарико , подразумевает возможное наказание до семи лет тюрьмы.

«Надеюсь, что этого не произойдет», — написал в ответ Санкович, добавив грустный смайлик.

Павел Санкович представлял Беларусь на трех Олимпийских играх. Сейчас он работает главным тренером по плаванию в Maclay School.