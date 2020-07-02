ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Надеюсь, этого не произойдет». Известный пловец прокомментировал возможный срок Бабарико

03.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал возможный срок задержанного претендента в президенты Виктора Бабарико.


Фото: Instagram Павла Санковича

«Радыё Свабода» в своем инстаграме написала, что статьи, по которым обвиняют Бабарико, подразумевает возможное наказание до семи лет тюрьмы.

«Надеюсь, что этого не произойдет», — написал в ответ Санкович, добавив грустный смайлик.

Павел Санкович представлял Беларусь на трех Олимпийских играх. Сейчас он работает главным тренером по плаванию в Maclay School.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал возможный срок задержанного претендента в президенты Виктора Бабарико.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где 3 июля в Минске ограничат движение и до скольки будет работать метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика