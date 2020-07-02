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«Надеюсь, этого не произойдет». Известный пловец прокомментировал возможный срок Бабарико
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал возможный срок задержанного претендента в президенты Виктора Бабарико.
«Радыё Свабода» в своем
«Надеюсь, что этого не произойдет», — написал в ответ Санкович, добавив грустный смайлик.
Павел Санкович представлял Беларусь на трех Олимпийских играх. Сейчас он работает главным тренером по плаванию в Maclay School.
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Известный белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал возможный срок задержанного претендента в президенты Виктора Бабарико.
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