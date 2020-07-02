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Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля

02.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Старт вечерней программе 3 июля даст долгожданное открытие светомузыкального фонтана на Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грандиозное водное шоу начнется в 20:00 и продлится три часа.

Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля

В 21:00 у стелы «Минск – город-герой» снова будет людно. Здесь начнется гала-концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Во сколько начнётся концерт, во сколько – салют? Вечерняя программа мероприятий 3 июля

А в 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк. Огненное шоу можно будет посмотреть в 8 точках по всему городу: в парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Павлова, Уго Чавеса, на водохранилище Дрозды, площадке у «Чижовка-Арены» и в сквере «Старостинская Слобода».

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Старт вечерней программе 3 июля даст долгожданное открытие светомузыкального фонтана на Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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