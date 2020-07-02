Еще одна компания не может работать из-за заблокированных счетов после «дела Белгазпромбанка»

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY продолжает следить за тем, как обстоят дела у страховой компании «Кентавр», счета которой были заблокированы после обысков 11 июня. Накануне работники компании отправили коллективное письмо президенту, а директор «Кентавра» Сергей Прохорчик, в свою очередь, написал председателю Совета республики Наталье Кочановой и попросил «оказать возможное содействие в поиске пути выхода из создавшегося положения». Оказалось, что в аналогичную ситуацию попала еще одна компания, где были обыски в рамках «дела Белгазпромбанка» — предприятие «Кампари», первый в Беларуси производитель средств женской гигиены. Она не может выплатить зарплаты 150 сотрудникам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Вчера наш коллектив обратился к главе государства, потому что люди волнуются за свое благосостояние. Я надеюсь не только на свой коллектив, но и сам, как директор, предпринимаю все возможные меры для изменения ситуации. 29 июня мы обратились к председателю Совета республики Наталье Кочановой с просьбой помочь разобраться в этой ситуации, — говорит директор «Кентавра» Сергей Прохорчик. — Кроме того, мы регулярно обращаемся во все правоохранительные органы, включая КГБ, и получаем ответы, что к нам нет никаких претензий, в отношении нас следственных действий не ведется.

Сергей Прохорчик отмечает, что «на сегодняшний день с нашей правоохранительной системой все-таки начинает складываться какой-то диалог».

— Мы рассчитываем, что они своевременно примут справедливое решение, учитывая в первую очередь интересы наших клиентов, партнеров и особенно трудового коллектива. Если пройдет еще неделя-две, людям просто не на что будет жить. Уверены, что диалог будет, нас поймут и пойдут нам навстречу. Благодарю всех, кто нас поддерживает, и очень извиняюсь перед клиентами, которые неожиданно оказались в такой ситуации и не могут получить выплаты. Мы верим в то, что власти смогут разобраться и решить наш вопрос, — говорит Сергей Прохорчик.

Также выяснилось, что похожая ситуация складывается в компании «Кампари», которая занимается производством средств гигиены. 11 июня к ним тоже пришли с обыском, а потом заблокировали счета.

— Я общался с их директором. На производстве работают 150 человек, которые тоже в ближайшее время могут не получить зарплату по совершенно непонятным причинам. Там тоже никому не предъявляют обвинений, не ведут следственных действий, но счета заблокированы. Людям не могут платить зарплату и обеспечивать жизнедеятельность фирмы, — говорит Сергей Прохорчик.