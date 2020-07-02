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Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И должен вам сказать, извините за нескромность, это мы с вами сделали. Сегодня вокруг те, кто понесли тяжелые потери в период четверть века перестройки, завидуют белорусам, что они «памяркоўна» и спокойно прошли этот путь. Я это говорю, потому что сегодня очень многим или отдельным, скажем так, неймется. Хочется перевернуть, хочется «рэформаў».
Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет! Посмотрите на Америку – богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу – им-то чего неймется? Посмотрите, что творится.
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Президент Беларуси: люди толпами шли к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью
Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном...
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