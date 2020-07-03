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В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска

03.07.2020 06:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в Комарово.

В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска

Открыли ее Евгений Ермакович и Евгений Локутиевский – выпускники местной бизнес-школы. СТО не пустует никогда. За качественным ремонтом сюда приезжают из Мяделя, а иногда даже из Минска.   

В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска

Евгений Локутиевский, предприниматель:   
Помещение арендовали, ремонт полностью делали – тут было страшно. Крышу вон накрыли.  

Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу

Люди в материале: Вероника Сайко, Евгений Локутиевский

 
Теги: Минск
 
 
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А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в...
 
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