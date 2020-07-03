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В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска
Источник материала: СТВ
А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в Комарово.
Евгений Локутиевский, предприниматель:
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А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в...
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