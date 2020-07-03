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Прогноз по валютам: продолжит ли расти доллар после Дня Независимости?

03.07.2020 06:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних рынках за эту короткую неделю было две тенденции. Первая – это рост евро к доллару – с 1,1220 до 1,1280, или на 0,5%.

Другой, более сильной, тенденцией было снижение российского рубля. Доллар подорожал к российскому рублю с 69,1 до 70,5, или на 1,9%.

Евро подорожал с 77,6 до 79,5 российского рубля, или на 2,5%.

В результате такого движения доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, российский рубль снизился. Доллар вырос на 1,57%, евро подорожал на 2,09%, а российский рубль снизился на 0,37%.

На этот раз рост доллара и евро перевесил снижение российского рубля. Валютная корзина выросла на 0,7%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль обесценивается к валютной корзине.

Фото: Myfin.by

На следующей неделе может продолжиться тенденция по снижению российского рубля к иностранным валютам.

В этом случае у нас доллар может подорожать до 2,46 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,79 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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