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Прогноз по валютам: продолжит ли расти доллар после Дня Независимости?
Источник материала: Myfin
– На внешних рынках за эту короткую неделю было две тенденции. Первая – это рост евро к доллару – с 1,1220 до 1,1280, или на 0,5%.
Другой, более сильной, тенденцией было снижение российского рубля. Доллар подорожал к российскому рублю с 69,1 до 70,5, или на 1,9%.
Евро подорожал с 77,6 до 79,5 российского рубля, или на 2,5%.
В результате такого движения доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, российский рубль снизился. Доллар вырос на 1,57%, евро подорожал на 2,09%, а российский рубль снизился на 0,37%.
На этот раз рост доллара и евро перевесил снижение российского рубля. Валютная корзина выросла на 0,7%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль обесценивается к валютной корзине.
На следующей неделе может продолжиться тенденция по снижению российского рубля к иностранным валютам.
В этом случае у нас
А
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Источник: Myfin.by
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