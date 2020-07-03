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Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля на Октябрьской площади открылась выставка техники белорусских автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историю рассказывают машины. В Минске открылась выставка техники белорусских автопроизводителей
Электробус еще не появился на улицах столицы, но будущие пассажиры уже его оценили.
Знаете, очень удобно сейчас в этом электробусе можно подзарядить, если вдруг в дороге разрядился. USB-розетки – это продуманно, что сделали, а также очень удобные сиденья, современный дизайн.
Так выглядит третье поколение городских автобусов. Главный ориентир при создании – максимальный комфорт пассажиров. Низкий пол, удобные сиденья, больше места для колясок, кондиционер, теплые кнопки – всего не перечислить. И бонусом – бережное отношение к природе.
Олег Смолянко, заместитель начальника управления ОАО «МАЗ»:
Сейчас электробус проходит сертификационные испытания. В 2021 году он уже должен появиться на городских улицах.
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Низкий пол, больше места для колясок, тёплые кнопки. Оценили комфорт электробуса, который будет ездить по Минску
Новости Беларуси. 2 июля на Октябрьской площади открылась выставка техники белорусских автопроизводителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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