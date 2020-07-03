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В школе Могилева открылся новый бассейн для всех горожан

03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун Дня Независимости белорусы принимают подарки. В Могилеве в микрорайоне Казимировка открыли бассейн. Его разместили в новой школе №46, где прошел только первый учебный год, передает телеканал «МИР 24».

В бассейне – две ванны: одна – на семь дорожек для опытных спортсменов, вторая – поменьше, для детей. Он доступен и для пловцов с ограниченными возможностями, работают специальные подъемники для колясок.

«С открытием этого бассейна наша школа стала полноценным спортивным центром района Казимировка. Ждали все. В нашей на конец года обучалось 750 учащихся, а уже есть тысяча», – говорит директор школы Надежда Мешкова.

На втором этаже бассейна оборудован тренажерный зал. Заниматься в спортивном комплексе смогут не только школьники, но и все, кто хочет вести здоровый образ жизни.



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Теги: Могилев
 
 
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В канун Дня Независимости белорусы принимают подарки. В Могилеве в микрорайоне Казимировка открыли бассейн.
 
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