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В школе Могилева открылся новый бассейн для всех горожан
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В канун Дня Независимости белорусы принимают подарки. В Могилеве в микрорайоне Казимировка открыли бассейн. Его разместили в новой школе №46, где прошел только первый учебный год, передает телеканал «МИР 24».
В бассейне – две ванны: одна – на семь дорожек для опытных спортсменов, вторая – поменьше, для детей. Он доступен и для пловцов с ограниченными возможностями, работают специальные подъемники для колясок.
«С открытием этого бассейна наша школа стала полноценным спортивным центром района Казимировка. Ждали все. В нашей на конец года обучалось 750 учащихся, а уже есть тысяча», – говорит директор школы Надежда Мешкова.
На втором этаже бассейна оборудован тренажерный зал. Заниматься в спортивном комплексе смогут не только школьники, но и все, кто хочет вести здоровый образ жизни.
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В канун Дня Независимости белорусы принимают подарки. В Могилеве в микрорайоне Казимировка открыли бассейн.
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