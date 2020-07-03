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73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент
Источник материала: Tut.by
Двадцатый век был богат на «посещения пришельцев». В какой-то момент люди в прошлом столетии стали массово наблюдать неопознанные летающие объекты в небесах (и продолжают
С чего стартовало увлечение людей «летающими тарелками»?
Пожалуй, все началось 24 июня 1947 года, когда пилот Кеннет Арнольд
По воспоминаниям пилота, на расстоянии в 30−40 километров от его самолета пролетели девять предметов. «Они пролетели приблизительно 20−25 миль и исчезли из виду. Около трех минут я наблюдал, как цепь движущихся как блюдца по воде, словно брошенные плоские камни, предметов, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами. Они были плоски, как сковородки, и, словно зеркало, отражали солнечные лучи. Я видел все это совершенно ясно и отчетливо», —
Через 15 минут Арнольд полетел в Якиму. Там он рассказал о произошедшем Алу Бакстеру, руководителю Центральной авиационной службы. После этого Арнольд стал знаменитым — у него начали брать интервью. Благодаря одному из них на свет и появилось выражение «летающая тарелка» (flying saucer): пилот сообщил, что объекты «летели, как летит пущенное по воде блюдце».
После этого в США начался настоящий бум НЛО — за следующие два месяца около 850 человек в разных частях страны заявили, что видели в небе «летающие тарелки».
Но, конечно, рассказ Арнольда многие восприняли со скепсисом и объясняли увиденное им отражением панели приборов на фонаре самолета пилота, солнечными бликами, отражением солнечных лучей от снега или пыли либо испытаниями ракет. Сам Арнольд реагировал на это болезненно и в конце концов
А спустя пару недель после «случая в Каскадных горах» в прессе появились новые сообщения об НЛО — но теперь уже в небольшом городе в Нью-Мексико под названием Розуэлл.
Розуэлльский инцидент: обломки на поле и множащиеся слухи
Семьдесят три года назад, ночью 3 июля 1947 года фермер Марк Брейзэл из Нью-Мексико увидел яркую вспышку и раскат грома, от которого «его дом содрогнулся». Утром он
Подобрав пару из них, Брейзэл направился к родителям Тимоти, Флойду и Лоретте Прокторам, жившим примерно в пятнадцати километрах от него. Позже Лоретта
Что бы это ни было, Брейзэл нагрузил свой джип этими обломками. Друзья посоветовали ему обратиться к шерифу Дж. Уилкоксу на авиабазе, что фермер и сделал (то ли 6, то ли 7 июля). А после беседы с шерифом Брейзэл отправился на местную радиостанцию и дал интервью о находке.
После этого по округе поползли слухи (напомним, всего за несколько недель до этого пилот сообщил о неопознанных летающих объектах над Каскадными горами). Масла в огонь подлило и заявление пресс-службы авиабазы, сделанное 8 июля. В нем
После этого множество газет вышли с
В тот же день, 8 июля, в офис ФБР из Форт-Уорта, штат Техас, был отправлен телекс, где приводились слова майора из 8-й воздушной армии — тот
Полковник Уильям Хью Бланшар, командир 509 оперативной группы, связался с генералом Роджером М. Рами, командующий округом 8-й воздушной армии. Последний приказал доставить объект на аэродром армии Форт-Уорта. И уже там прапорщик Ирвинг Ньютон подтвердил предварительное мнение генерала, назвав объект метеозондом с подвешенным к нему радиолокационным отражателем. Это и было озвучено Роджером Рами на пресс-конференции.
После этого люди быстро потеряли к находке интерес — как
Возрождение мифа
В семидесятых в США произошел настоящий бум «зеленых человечков» — очевидцев встреч с НЛО стало так много, что за дело взялись исследователи (или те, кто считал себя ими) и военные. Так, между 1978 и началом 1990-х годов уфологи, такие как Стентон Фридман, Уильям Мур, Карл Т. Пфлок, Кевин Рэндл и Дональд Шмитт опросили несколько сотен человек, которые утверждали, что они были свидетелями Розуэлльского инцидента в 1947 году.
Правда, большинство просто пересказывало то, что услышало от других, и из 300 человек только 41 могли с чистой совестью
Здесь показателен пример майора Джесси Марселя — человека со знаменитой фотографии, где он позирует с «обломками НЛО», собранными, по его словам, 7 июля на ранчо фермера. Вначале майор
Помимо интервью уфологи также сделали множество запросов на сотни документов. Из всего этого они
Воспоминания о Розуэлле в «девяностые»
После этого миф о НЛО под Розуэллом возродился. К середине 1990-х годов общественные опросы, например,
В 1995-м английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал видео, на котором якобы запечатлено вскрытие мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Впоследствии он получил за эти кадры баснословные суммы — только от «Fox TV» он
Позже оказалось, что это подделка. Так, внимание людей привлекла странная пометка на кадрах: «RESTRICTED ACCESS, A01 CLASSIFICATION, SUBJECT 1 of 2, JULY 30th 1947». Такого грифа секретности в США не существовало, плюс дата не совпадала с официальной версией. Вскоре после того, как возник этот вопрос, метка во время следующих показов куда-то пропала.
Плюс поиск в архивах OSHA (Управления по охране труда) и ANSI (Американского национального института стандартов) показал, что таких знаков опасности, какие видны на стене в видеоролике, в 1947 году еще не существовало. Ну и, конечно, подозрение вызывало странное поведение патологоанатомов, которые вместо того, чтобы в течение многих дней осторожно разбирать тело, просто разрезали его за два с половиной часа и даже не изучили и не взвесили органы.
В 2006-м году Сантилли был вынужден признаться на британском телевидении, что его кадры — это подделка или, как он говорил, «реконструкция», так как, по его словам, настоящие пленки безвозвратно испортились от влаги и жары. Позже Сантилли уверял, что в видеоверсии есть несколько кадров (5% метража) из оригинала, но какие именно, он не уточнил.
По его словам, съемки «хроники» проходили в жилой квартире на Рочестер-сквер в Лондоне, а тело инопланетянина сделали из резины, металла и латекса; внутренние органы на самом деле были куплены в мясном отделе. Позже муляж разрезали и разбросали по мусорным бакам города.
Почему Розуэлльский инцидент так популярен?
Возможно, популярности Розуэлльскому инциденту
В итоге интерес к этой теме так вырос, что канцелярия ВВС США провела внутреннее расследование, результаты которого представила в двух отчетах. В первом, выпущенном в 1994 году,
Во втором докладе, выпущенном в 1997 году,
Но, конечно, сторонники теории НЛО отвергли сообщения ВВС как дезинформацию или просто неправдоподобные данные.
Верна в инопланетян и заговор веонных дожила до наших дней. Так, в сентябре 2017 года британская газета The Guardian
И последнее громкое упоминание об инопланетянах было в 2019-м году, когда люди
Правда, все в итоге закончилось чем-то вроде карнавала — 150 человек, некоторые из которых были в масках инопланетян и забавных костюмах, просто сфотографировались у ворот военной базы и вернулись домой.
И о Розуэлльском инциденте недавно вспомнил президент США Дональд Трамп. Как
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Почему это событие вошло в популярную культуру, и как его объясняют военные.
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