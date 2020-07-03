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Женщина постирала в машинке кота. Теперь животное любит сидеть напротив вращающегося барабана

03.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина постирала в машинке кота. Теперь животное любит сидеть напротив вращающегося барабана

Женщина постирала в машинке своего двухлетнего бирманского кота Оскара. Теперь животное любит сидеть напротив вращающегося барабана. Об этом сообщает издание ABC.

Аманда Мередит из австралийского города Мадджимба затеяла стирку. Сперва ее муж Анджело по просьбе жены уложил в стиральную машину простыни и запустил стирку. 

Когда цикл завершился, Аманда достала чистое белье и ушла в комнату за новой порцией. Не глядя внутрь, она закинула грязные вещи, запустила стирку и ушла развешивать чистое белье.

Когда женщина вернулась, прошло уже десять минут стирки. Из стиральной машинки раздавались кошачьи вопли. 

Аманда сразу же отключила машинку, слила всю воду – и замок разблокировался. Из стиралки наружу выпал Оскар.


Женщина сразу же обратилась к ветеринару. У пострадавшего котика обнаружили лишь несколько ушибов. Оскару дали противовоспалительные препараты, и врачи понаблюдали за ним сутки. Только после этого животное вернули хозяйке. 

После возвращения домой кот проспал целых семь дней. Однако несмотря на пережитый ужас, Оскар не утратил интереса к стиральной машине. Когда хозяева начинают стирать, он подходит к ней, садится напротив и смотрит, как вращается белье. 

«Возможно, у него посттравматическое стрессовое расстройство или что-то подобное, заставляющее его сидеть у дверцы и наблюдать за циклом стирки», – шутит Аманда.

Фото: Аманда Мередит

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Женщина постирала в машинке своего двухлетнего бирманского кота Оскара. Теперь животное любит сидеть напротив вращающегося барабана. Об этом сообщает издание ABC....
 
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