На контроле вопросы экологии

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин, реконструкция очистных сооружений на некоторых животноводческих объектах, борьба с борщевиком Сосновского, вывоз и обезвреживание непригодных пестицидов. Эти экологические вопросы остаются злободневными и рассматривались на заседании облисполкома при обсуждении реализации Госпрограммы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы». Оценивая ситуацию в регионе, председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов отметил, что постепенно улучшается качество воды в большинстве рек и озер, стал чище воздух, уменьшилось количе­ство промышленных аварий с тяжелыми экологическими последствиями. За последние три года на реализацию природоохранных мероприятий направлено 3,1 млн руб.

Сокращаются выбросы

За отчетный период выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников уменьшились на 11,1 тыс.т — доведенный показатель перевыполнен в два раза. Сокращение выбросов обеспечено за счет увеличения количества автотранспорта высоких экологических классов и проведения на 212 производственных объектах мероприятий по переоснащению, совершенствованию и оптимизации технологических процессов.

Состояние атмосферного воздуха в Витебске, Полоцке и Новополоцке, где установлены автоматические станции непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ, в основном оценивается как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удо­влетворительным и плохим каче­ством незначительна. В то же время на объектах промышленного узла Новополоцка необходимо завершить проводимые мероприятия по снижению загрязнения воздуха диоксидом серы. Также нужно продолжить работу по модернизации котельных ЖКХ, внедрению технологий по вовлечению в энергобаланс возобновляемых источников энергии и расширению использования электротранспорта.

Внимание — очистным

Госпрограмма предусматривает поступательное сокращение сброса недостаточно очищенных стоков в поверхностные водные объекты. За последние четыре года объемы сократились со 123 тыс.куб.м до 20 тыс.куб.м. Выполнены ремонт и реконструкция коммунальных очистных сооружений в Орше, Докшицах, Лепеле, Поставах, продолжаются работы на подобных объектах Витебска и Браслава. Построены сети канализации и новые очистные сооружения в Верхнедвинске и Глубоком. Однако одной из острых проблем является высокий износ очистных сооружений животноводческих комплексов. За последние 2,5 года уста­новлено 11 фактов загрязнения окружающей среды сельскохозяй­ственными объектами. К возможным источникам загрязнения подземных вод причисляются и 764 неиспользуемые водозаборные скважины. За последние три года ликвидационный тампонаж проведен на 186 объектах.

Опасные пестициды

Особая проблема — находящиеся на хранении на 20 складах более 540 т непригодных пестицидов, остав­шихся с советских времен. В нынешнем году в нашей стране началась реализация проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами» стоимостью 8 млн евро. Он предусматривает вывоз за пределы Беларуси на безопасное уничтожение непригодных пестицидов. В облисполкоме проведено рабочее совещание, определены четыре склада в Полоцком, Толочинском, Лиозненском и Поставском районах, которые станут логистическими центрами для консолидации вывоза опасных веществ. В ближайшее время Минприроды проведет конкурс по выбору поставщика услуг. Райисполкомам в кратчайшие сроки необходимо определить балансодержателей непригодных пестицидов и организовать их взаимодействие с исполнителем работ.

Неугомонный борщевик

Проведенная в прошлом году инвентаризация выявила более 4 тыс. мест произрастания борщевика Со­сновского на площади свыше 3,9 тыс. га. Нынче на борьбу с инвазивным растением из местных бюджетов выделено более 1,2 млн руб. По состоянию на 24 июня первично обработано 90% площадей, в основном — химическим методом. В нынешнем году в хозяйственный оборот планируется вовлечь 160 га пораженной растением территории. Тревогу у экологов вызывает и золотарник канадский, который выявлен на 241 га. Наиболее инвазивные Оршанский и Витебский районы, а также областной центр. Подводя итоги, проводивший заседание заместитель председателя облисполкома Борис Ефремов за­острил внимание на технологичном и качественном проведении работ по борьбе с борщевиком Сосновского. Также необходимо организованно подойти к реализации проекта по утилизации непригодных пестицидов, чтобы очистить Витебщину от опасных веществ.

По материалам сайта vitebsk-region.gov.by