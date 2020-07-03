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Оползни после ливней заблокировали девять населенных пунктов на западе Украины
Источник материала: ОНТ
В Ивано-Франковской области Украины прошли сильные дожди, в результате чего возникли оползни. Последствиями стихии перекрыто сообщение с девятью населенными пунктами. Об этом
На 3 и 4 июля местными властями было объявлено штормовое предупреждение. На западе Украины прогнозируются грозы. Также ожидаются усиление ветра, град и подъем уровня воды (местами до одного метра). Непогоде присвоили желтый уровень опасности.
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В Ивано-Франковской области Украины прошли сильные дожди, в результате чего возникли оползни. Последствиями стихии перекрыто сообщение с девятью населенными...
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