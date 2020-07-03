Оползни после ливней заблокировали девять населенных пунктов на западе Украины

Источник материала: ОНТ

В Ивано-Франковской области Украины прошли сильные дожди, в результате чего возникли оползни. Последствиями стихии перекрыто сообщение с девятью населенными пунктами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты госадминистрации Ивано-Франковской области.

На 3 и 4 июля местными властями было объявлено штормовое предупреждение. На западе Украины прогнозируются грозы. Также ожидаются усиление ветра, град и подъем уровня воды (местами до одного метра). Непогоде присвоили желтый уровень опасности.

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