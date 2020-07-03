Поздравление с Днем Независимости от районной власти

Источник материала: Горецкий вестник





Уважаемые жители Горецкого района!

От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов примите поздравления с 76-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем Независимости Республики Беларусь!

Этот государственный праздник нашей страны отражает единство и духовную стойкость нации, символизирует мужество белорусского народа в борьбе за свободу в годы Великой Отечественной войны.

С искренней благодарностью и признатель­ностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил голову в боях с фашизмом, умер от фронтовых ран в мирное время, поднимал из руин и пепла разрушенные города и села, предприятия и заводы. Мы всегда будем свято помнить о тех, кто во имя нашего мирного будущего отдал самое дорогое, что есть у человека, — свою жизнь.

Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло молодое поколение наследников победителей, построившее независимое суверенное государство.

Сегодня мы живем в стране, гарантирующей своим гражданам право на стабильность, возможность реализовать потенциал, применить знания и опыт в профессиональной деятельности. Жители Горецкого района повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствуют развитию района, активно участвуют в его общественной жизни.

Желаем всем праздничного настроения, мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия, твердой уверенности в завтрашнем дне, успехов в осуществлении новых замыслов и начинаний.

Александр БУТАРЕВ,

председатель районного исполнительного комитета

Оксана ОГОРОДНИКОВА,

председатель районного Совета депутатов