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Поздравление с Днем Независимости от районной власти

03.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Поздравление с Днем Независимости от районной власти

 

Уважаемые жители Горецкого района!

От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов примите поздравления с 76-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Днем Независимости Республики Беларусь!

Этот государственный праздник нашей страны отражает единство и духовную стойкость нации, символизирует мужество белорусского народа в борьбе за свободу в годы Великой Отечественной войны.

С искренней благодарностью и признатель­ностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил голову в боях с фашизмом, умер от фронтовых ран в мирное время, поднимал из руин и пепла разрушенные города и села, предприятия и заводы. Мы всегда будем свято помнить о тех, кто во имя нашего мирного будущего отдал самое дорогое, что есть у человека, — свою жизнь.

Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло молодое поколение наследников победителей, построившее независимое суверенное государство.

Сегодня мы живем в стране, гарантирующей своим гражданам право на стабильность, возможность реализовать потенциал, применить знания и опыт в профессиональной деятельности. Жители Горецкого района повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способствуют развитию района, активно участвуют в его общественной жизни.

Желаем всем праздничного настроения, мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия, твердой уверенности в завтрашнем дне, успехов в осуществлении новых замыслов и начинаний.

Александр БУТАРЕВ,
председатель районного исполнительного комитета

Оксана ОГОРОДНИКОВА,
председатель районного Совета депутатов


 
 
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  Уважаемые жители Горецкого района! От имени Горецкого районного исполнительного комитета и Горецкого районного Совета депутатов примите поздравления с 76-й...
 
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