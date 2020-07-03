Ученые предсказали исчезновение шотландского языка через 10 лет

Источник материала: ОНТ

Шотландский (гэльский) язык в течении 10 ближайших лет может перейти в категорию мертвых языков. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хайлендс и Айлендс в Шотландии, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

В своем исследовании ученые указывают на то, что в стране идет постепенный распад общины, говорящей на разговорном гэльском. В настоящий момент в Великобритании осталось всего 11 тыс. человек, использующих этот язык на постоянной основе. Так, еще к началу 80-х годов XX века, порядка 80% жителей Гебридских островов, которые являются основным ареалом распространения языка, общались на гэльском, то уже к 2021 году этот показатель должен сократиться до 45%, что по мнению исследователей, ставит язык на грань исчезновения.

Одной из причин данного процесса исследователи назвали постепенную утрату интереса молодежи к родному языку, в связи с чем он все меньше и меньше используются в обиходе. Как отмечают исследователи, несмотря на некоторые меры, такие как преподавание на гэльском языке в начальных школах Гебридских островов, язык удастся спасти лишь в том случае, если родители будут разговаривать с детьми на родном языке в социальной среде и повседневной жизни.

Фото: pixabay

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