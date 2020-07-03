Безымянный герой спас трех человек из горящего авто (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На одной из дорог Чунцина (Китай) камеры видеонаблюдения зафиксировали невероятные кадры. Мужчина спас из горящего авто трех человек. Видео было опубликовано на YouTube телеканалом CTGN.

Молодые люди ехали по трассе. Водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он врезался в отборник. Из-за сильного удара машина перевернулась и загорелась. Три человека оказались зажаты внутри. Они не могли выбраться.



На помощь находящимся в опасности людям пришел неизвестный мужчина. Он разбил лобовое стекло ногой. Через появившийся выход выбрались женщина и двое мужчин.

На место аварии прибыли спасатели. Безымянный герой тем временем уехал по своим делам.

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