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Безымянный герой спас трех человек из горящего авто (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На одной из дорог Чунцина (Китай) камеры видеонаблюдения зафиксировали невероятные кадры. Мужчина спас из горящего авто трех человек. Видео было
Молодые люди ехали по трассе. Водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он врезался в отборник. Из-за сильного удара машина перевернулась и загорелась. Три человека оказались зажаты внутри. Они не могли выбраться.
На место аварии прибыли спасатели. Безымянный герой тем временем уехал по своим делам.
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На одной из дорог Чунцина (Китай) камеры видеонаблюдения зафиксировали невероятные кадры. Мужчина спас из горящего авто трех человек. Видео было опубликовано...
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