Из СИП-панелей и с модным фасадом. Под Минском строят дом с черным интерьером. Вот как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Этот одноэтажный дом под Минском построили по каркасной технологии из СИП-панелей. Он находится практически на краю леса и важно было его вписать в существующее природное окружение. Смотрите, какой фасад ему придумали архитекторы (интерьер вас точно удивит).

В задачи студии ZROBYM architects входило разработать проект фасада и интерьера. В видеообзоре этого объекта архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев рассказывают, что лучшим решением для дома было сделать парящий фасад.



Фото предоставлено архитектурной студией

Идея была в том, чтобы сделать его визуально тяжелым, поэтому были выбраны ЦСП-панели, которые после отделки будут имитировать бетон.

В проекте есть еще одна интересная конструкция — выносной козырек на крыше дома, в который будет встроен свет.



Общая площадь дома — 164 м2

Дом придвинут практически вплотную к лесу. Со стороны дороги расположены въезд в гараж, вход в дом и небольшая терраса. На эту сторону выходят технические помещения. С этой стороны фасад будет обшит влагостойкой фанерой, на которую закрепят бруски квадратного сечения.



Фото предоставлено архитектурной студией







Фото предоставлено архитектурной студией

В дом можно попасть двумя путями — через входную дверь или через гараж. Дверь из гаража ведет сначала в небольшую гардеробную, а из него — прямо в зону кухни.





В гостиной нас встречает большое панорамное остекление, которое является одной из стен этого дома. За ним — лес. Сам стиль дизайна выбран достаточно минималистичный, потому что природа за окном уже делает свое дело.



Фото предоставлено архитектурной студией





В доме есть сауна, детская спальня и кабинет. В мастер-спальне есть свой санузел и гардероб. Но главная ее фишка — выход в джакузи на улице.

Первая версия проекта интерьера была «цветной». Но остановились на совсем неожиданном варианте — интерьер будет полностью черным, монохромным.





Многие из вещей в интерьере были спроектированы индивидуально. Например, обеденная группа со столом, стульями и светильником.





Дом из СИП-панелей представляет собой герметичный термос, поэтому, чтобы в нем было комфортно жить, предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием.