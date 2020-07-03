ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из СИП-панелей и с модным фасадом. Под Минском строят дом с черным интерьером. Вот как это выглядит

03.07.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этот одноэтажный дом под Минском построили по каркасной технологии из СИП-панелей. Он находится практически на краю леса и важно было его вписать в существующее природное окружение. Смотрите, какой фасад ему придумали архитекторы (интерьер вас точно удивит).

В задачи студии ZROBYM architects входило разработать проект фасада и интерьера. В видеообзоре этого объекта архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев рассказывают, что лучшим решением для дома было сделать парящий фасад.

Идея была в том, чтобы сделать его визуально тяжелым, поэтому были выбраны ЦСП-панели, которые после отделки будут имитировать бетон.

Фото предоставлено архитектурной студией

В проекте есть еще одна интересная конструкция — выносной козырек на крыше дома, в который будет встроен свет.


Общая площадь дома — 164 м2

Дом придвинут практически вплотную к лесу. Со стороны дороги расположены въезд в гараж, вход в дом и небольшая терраса. На эту сторону выходят технические помещения. С этой стороны фасад будет обшит влагостойкой фанерой, на которую закрепят бруски квадратного сечения.


Фото предоставлено архитектурной студией



Фото предоставлено архитектурной студией

В дом можно попасть двумя путями — через входную дверь или через гараж. Дверь из гаража ведет сначала в небольшую гардеробную, а из него — прямо в зону кухни.


В гостиной нас встречает большое панорамное остекление, которое является одной из стен этого дома. За ним — лес. Сам стиль дизайна выбран достаточно минималистичный, потому что природа за окном уже делает свое дело.


Фото предоставлено архитектурной студией


В доме есть сауна, детская спальня и кабинет. В мастер-спальне есть свой санузел и гардероб. Но главная ее фишка — выход в джакузи на улице.

Первая версия проекта интерьера была «цветной». Но остановились на совсем неожиданном варианте — интерьер будет полностью черным, монохромным.



Многие из вещей в интерьере были спроектированы индивидуально. Например, обеденная группа со столом, стульями и светильником.


Дом из СИП-панелей представляет собой герметичный термос, поэтому, чтобы в нем было комфортно жить, предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одноэтажный дом под Минском построили по каркасной технологии из СИП-панелей.Но фасад у него будет «под бетон».
 
Новости дня
Новости разные
 
Безымянный герой спас трех человек из горящего авто (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика