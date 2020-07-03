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Из СИП-панелей и с модным фасадом. Под Минском строят дом с черным интерьером. Вот как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Этот одноэтажный дом под Минском построили по каркасной технологии из СИП-панелей. Он находится практически на краю леса и важно было его вписать в существующее природное окружение. Смотрите, какой фасад ему придумали архитекторы (интерьер вас точно удивит).
В задачи студии ZROBYM architects входило разработать проект фасада и интерьера. В
В проекте есть еще одна интересная конструкция — выносной козырек на крыше дома, в который будет встроен свет.
Дом придвинут практически вплотную к лесу. Со стороны дороги расположены въезд в гараж, вход в дом и небольшая терраса. На эту сторону выходят технические помещения. С этой стороны фасад будет обшит влагостойкой фанерой, на которую закрепят бруски квадратного сечения.
В дом можно попасть двумя путями — через входную дверь или через гараж. Дверь из гаража ведет сначала в небольшую гардеробную, а из него — прямо в зону кухни.
В гостиной нас встречает большое панорамное остекление, которое является одной из стен этого дома. За ним — лес. Сам стиль дизайна выбран достаточно минималистичный, потому что природа за окном уже делает свое дело.
В доме есть сауна, детская спальня и кабинет. В мастер-спальне есть свой санузел и гардероб. Но главная ее фишка — выход в джакузи на улице.
Первая версия проекта интерьера была «цветной». Но остановились на совсем неожиданном варианте — интерьер будет полностью черным, монохромным.
Дом из СИП-панелей представляет собой герметичный термос, поэтому, чтобы в нем было комфортно жить, предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием.
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Одноэтажный дом под Минском построили по каркасной технологии из СИП-панелей.Но фасад у него будет «под бетон».
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