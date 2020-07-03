Променял трех красавиц жен на друзей и церковь. Том Круз отмечает сегодня свой день рождения

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Невысокий рост, дислексия, кривые зубы и трудное детство за плечами. С такими вводными наш герой начинал свою актерскую карьеру на голливудской фабрике грез. Но каким-то удивительным образом совсем скоро он стал олицетворением мечты многих американских актеров, красавцем с глянцевой обложки и любовником самых желанных женщин планеты. Разбираем вместе секрет успеха и тайны биографии актера Тома Круза в день его рождения.

Томас Круз Мапотер IV появился на свет 3 июля 1962 года в Сиракузах. Но не в тех, что в Греции, а в США, в штате Нью-Йорк. Третий из четырех детей в семье и единственный мальчик. Папа — инженер, а мама — актриса. Карьера обоих родителей сложилась неудачно. В поисках лучшей жизни семья постоянно переезжала. К 14 годам парень сменил более десятка школ. Кривые зубы, мешающая учебе дислексия и низкий рост не способствовали тому, чтобы вечный «новенький» стал самым популярным парнем в классе.

«Не люблю вспоминать детство, взросление, это болезненные воспоминания… Когда нас бросил отец, пришлось переезжать без конца. Мама все время искала работу. Всего я поменял 13 школ. Вечно мы с сестрами были новенькими, и одеты не так, как в этой новой школе принято, и стрижка у меня была дурацкая — не такая, как модно было на той улице в тот месяц. Нам оставалось только держаться друг друга и защищать. Жили мы в бедности. Не голодали, но бедность, она и есть бедность. Денег на четверых детей не хватало. Помню, однажды на Рождество у мамы не было денег на подарки. И мы решили сочинить стихи в подарок друг другу и прочитали их вслух… Я с восьми лет работал. Стриг траву, развозил пиццу, чего только не делал, лишь бы заработать хоть пару долларов для семьи. Но и копил понемногу — на билеты в кино».

Пытался найти себя в профессиональном спорте (а заодно и вырасти на несколько сантиметров), но травма колена заставила забыть о карьере в этой сфере. Переключился было на учебу в духовной семинарии, но участие в школьной постановке перечеркнуло и эти далеко идущие планы.

«Учитель драмы в выпускном классе предложил сыграть главную роль в мюзикле. На сцене я впервые ощутил себя счастливым. Почувствовал, что мне может быть комфортно и хорошо. Еще ребенком я мог сыграть кого угодно: у всех детей воображение работает прекрасно. Моя жизнь и была моей киношколой. И до сих пор я не перевоплощаюсь в своих героев, просто позволяю своему воображению разыграться и сочиняю характер. Иногда сначала придумываю характер герою, а потом с учетом этого характера переписываю весь сценарий».

С каждым днем Том все больше укреплялся в той мысли, что его истинное призвание и страсть — актерство. Поэтому он взял деньги, «которые накопил, подрабатывая все свободные дни и вечера» и планировал потратить на путешествие по Европе, и отправился покорять мир большого кино.

«Сказал маме, что поеду в Нью-Йорк. И довольно быстро меня позвали в самый первый мой фильм — подростковую историю „Бесконечная любовь“ Франко Дзеффирелли с Брук Шилдс в главной роли. Потом был „Отбой“, ставший моим прорывом. Я не мог поверить, что это происходит со мной наяву».

Но все это действительно было правдой. Карьера юного актера Тома Круза (от громоздкого имени он избавился немедленно, переехав в Нью-Йорк) стремительно набирала обороты. Том полностью выкладывался на съемочной площадке, не стеснялся общения с легендами мирового кино и просить для себя роли:

«Так получилось, что я набрался наглости и попросил Копполу снять меня в любой роли в своем фильме. Неважно в какой. И Фрэнсис пригласил меня на пробы к „Бойцовой рыбке“ с Микки Рурком. Но в это время мне как раз предложили главную роль в „Рискованном бизнесе“. И я согласился. Многие думали тогда, что я сошел с ума, отказавшись от участия в фильме Копполы ради еще одной комедии о подростковом сексе. Но сценарий был так блистательно написан, и я решил рискнуть. Риск оправдался. Это стало поворотным моментом в моей карьере».

«Рискованный бизнес» заработал в прокате более 65 миллионов долларов. Это был настоящий успех, который переместил Тома Круза не на одну, а на целый пролет ступенек на пути к актерскому олимпу. И вот он уже снимается в «Лучшем стрелке» Тони Скотта, и у Мартина Скорсезе в ленте «Цвет денег» с Полом Ньюменом.

Успешный молодой актер выбирает себе пару под стать и женится на легендарной актрисе Мими Роджерс. Она была старше его на 6 лет, что не помешало этому браку быть идеальным. Благодаря супруге Том впервые близко знакомится с учением Церкви сайентологии, последовательницей которой она была. Пара вскоре разбежится из-за того, что Мими рвалась в Голливуд, а Том наотрез отказался переезжать в Лос-Анджелес. Но приверженность сайентологии останется с ним на долгие годы. Как минимум одна очевидная польза от этого нового увлечения точно была: от пресловутой дислексии не осталось и следа. И за это, считает актер, нужно сказать спасибо сайентологам.

В 1988-м на экраны выходит лента «Человек дождя». Скромная история о путешествии по Америке неудачливого бизнесмена и его брата-аутиста без хеппи-энда, которая неожиданно стала картиной на века. За свою роль Тому пришлось побороться со знаменитым Биллом Мюрреем, на кандидатуре которого настаиваил Дастин Хоффман, выбранный на роль аутиста. Но победа все же осталась за Крузом, давней мечтой которого было поработать с Хоффманом. Эти двое быстро сдружились, прозвав между собой фильм, в котором снимались, — «Два чмошника в машине». «Чмошники» собрали в прокате внушительную сумму и завоевали четыре «Оскара».

Следующей, не менее яркой работой в кино стала роль вампира Лестата в знаменитом фильме «Интервью с вампиром». Вместе с Крузом в картине также снялись Брэд Питт, Антонио Бандерас, Кирстен Данст. Говорят, чтобы выработать хищную пластику вампира, Том просмотрел километры документальных лент о львах, атакующих зебр. И несмотря на то, что автор бестселлера, по мотивам которого снимали «Интервью», Энн Райс была категорически против его кандидатуры на роль Лестата, Том Круз на отлично справился со всеми задачами и доказал тем самым ее неправоту. После премьеры Райс позвонила Крузу, чтобы извиниться и сказать: «Парень, ты — великолепен».

Очередная роль в фильме «Джерри Магуайер (1996) приносит Крузу «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но главным успехом этого года стало приглашение в долгоиграющую франшизу-блокбастер «Миссия невыполнима». Роль агента Итана Ханта надолго стала визитной карточкой актера.

Успешный в своей карьере, Том мечтал быть таким же и в личной жизни. И вот, наконец, как ему казалось, он встретил ту самую — Николь Кидман. Они познакомились на съемках «Дней грома» и практически сразу поженились. Их семейная пара стала ньюсмейкером номер один для всех таблоидов. Журналисты обсуждали их разницу в росте, нежелание обзаводиться собственными детьми (Круз и Кидман усыновили мальчика Коннора и девочку Изабеллу) и даже возможную гомосексуальность Тома.

Эти слухи не утихали все 11 лет их брака, но не смогли пробить в нем даже малейшую трещину. С их совместной жизнью покончила работа. Пару пригласили сыграть роли мужа и жены в фильме «С широко закрытыми глазами». Несмотря на то, что Николь и Том неоднократно снимались вместе, на этот раз что-то пошло не так.

Вскоре они одновременно подали на развод по причине «непримиримых противоречий». Николь получила большие денежные отступные, а дети остались с Томом. Круз оказался невероятным отцом, окружавшим детей заботой 24 часа в сутки.

«Когда мы удочерили Беллу, я носился с ней как с писаной торбой. Не мог свести глаз, спать не давал — так пристально за ней наблюдал. Но приехала мама, моментально разобралась с подгузниками, присыпками и укладыванием — все-таки огромный опыт, — а мне сказала строго: „Не дави ты на девочку своим вниманием! Относись к ней легче, позволь ей самой жить“. С виду странно: как это двухмесячный младенец может сам жить? А по сути верно: человек имеет право жить вне моего поля зрения. В смысле — чтобы его не задавить своим любящим контролем».

После развода Том Круз быстро нашел утешение в объятиях красотки Пенелопы Крус. Но двух Крузов для одной пары было слишком много, и спустя три года они расстались.

А вскоре Том встретил юную актрису Кэти Холмс, и у них начался роман, за которым наблюдал весь мир. Официальное заявление о свадьбе будущие молодожены сделали придя на шоу Опры Уинфри. Во время эфира актер был настолько эмоционален, что этот эпизод стал интернет-мемом на долгие годы.

Свадьба состоялась в 2006-м, а за полгода до нее состоялось другое, не менее важное, событие. У Тома и Кэти родилась дочка Сури (имя малышки означает — радость). Том возглавляет список самых прибыльных знаменитостей, по версии журнала «Форбс»: каждый доллар его гонорара Круз приносит 11 долларов выручки, посчитали журналисты. Богатый, успешный и счастливый. Таким он был все следующие шесть лет.

В 2012-м Том и Кэти развелись. Кэти стала пугать чрезмерная приверженность мужа идеям сайентологии. Она не хотела воспитывать свою дочь по идеалам этой церкви. Том на уступки также не пошел. Более того, начиная с 2013-го и вплоть до сегодняшнего дня он никак не поддерживает отношения с дочкой. Даже не поздравляет ее с днем рождения. Зато Том по-прежнему близок с двумя приемными детьми, которые разделяют взгляды отца и являются ярыми приверженцами сайентологии.

«Я из таких людей, которые всегда стремятся найти решение любой проблемы! И большая радость заключается в том, чтобы противостоять им! Конечно, иногда они озадачивают. И какой-то невероятной уверенности в себе я не чувствую. Просто когда передо мной возникает проблема — я ее решаю».

Сегодня актеру исполняется 58 лет. По его собственному признанию, своего возраста он совершенно не боится: «Возраст грозит абсолютно всем! И пока от меня вроде бы еще ничего не отвалилось! В работе над своими новыми картинами «Топ Ган: Мэверик» и «Миссия Невыполнима 7», выход которых планируется в конце 2020-го и начале 2021-го года, он, как и раньше, не спешит привлекать дублеров-каскадеров и сам исполняет большинство опасных трюков. «Я всегда в форме. Всегда тренируюсь. Всегда готов. Иначе нельзя, если работаешь в кино. Я считаю, что актер обязан быть в форме всегда — тем более если он работает в таких фильмах, как я. Люблю скалолазание, мотоциклы, машины и самолеты. Постоянно управляю своими самолетами и вертолетами. Все это — важная часть моей повседневной жизни».

«Процесс работы в кино возбуждает меня все больше и больше! Он ничуть не стал мне менее интересен! Ровно наоборот! В этом смысле не изменилось вообще ничего. Да, сейчас у меня больше знаний о том, как нужно рассказывать истории, мне повезло поработать с великими мастерами. Но я по-прежнему хочу сниматься! Съемочная площадка была и до сих пор является для меня совершенно особым местом! Я живу на съемочной площадке в большей степени, чем где-то еще. Я постоянно в дороге, и это отлично. И это именно та жизнь, о которой я мечтал!»