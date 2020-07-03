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В Беларуси отметили День вышиванки

03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне главного государственного праздника в Беларуси отметили День вышиванки. Так называют одежду, украшенную национальным орнаментом, передает телеканал «МИР 24».

Главный символ праздника – узор-шрифт. По мнению предков, он отражает основные черты характера белорусов: гостеприимство и миролюбие. Праздник вышиванки достаточно молодой, его отмечают в пятый раз. Идея принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. За несколько лет акции, посвященные вышиванке, превратились в народные гулянья и флешмобы.

«Круто знать, что у тебя есть корни. Круто эти корни опять делать модными. И тем более, что выглядит это красиво. Мы делаем историю. И те люди, которые были до нас, соответственно, тоже пытались придумать что-то интересное. И все это происходило не просто так. Недаром у нас на майках написано: добро и добро», – делятся ведущие радио «МИР» Алексей Клочков и Антон Авраменко.

Сотрудники радио «МИР» в Беларуси присоединились к празднику и устроили концерт под открытым небом. Ведущие волны развлекали поклонников конкурсами на знание Беларуси и дарили подарки. Одним из сюрпризов для зрителей стало выступление заслуженной артистки страны Алены Ланской



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Праздник вышиванки достаточно молодой, его отмечают в пятый раз.
 
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