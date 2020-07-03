Территория творчества

Источник материала: Вороновская газета





Скучен день до вечера, коли делать нечего. А вот учащимся Вороновского центра творчества детей и молодежи скучать не приходится — творческие педагоги стараются придумать для них новые формы досуга. О профессионализме и креативности коллектива говорят итоги конкурса среди учреждений дополнительного образования Гродненщины. Вороновский ЦТДиМ отмечен дипломом II степени.

— Награда весомая. В истории Центра она впервые, чем мы безмерно гордимся, — отмечает директор учреждения Светлана Перехрамова. — Основания для такой победы мы «зарабатывали» на протяжении всего учебного года.

— Мы рады за вас. Не сдавайте позиции и в дальнейшем. Расскажите, какие критерии оценки учитывались в конкурсе?

— Организация образовательных услуг, методическое обеспечение, реализация инновационных подходов в системе дополнительного образования… В общем, перечень большой.

— Светлана Михайловна, сколько детей было охвачено кружковой деятельностью в 2019-2020 учебном году?

— Для 612 детей была организована работа 58 кружков, в том числе и на базе школ. Конечно, большой проблемой для нас остается сохранность детского коллектива. Но могу сказать, нам удалось сберечь состав учащихся групп второго и последующих лет обучения. Хорошо зарекомендовали себя кружки в вечернее время. Особое внимание уделяем работе со старшеклассниками — стараемся организовать их полезную занятость в свободное время. Выстраиваем индивидуальные траектории успеха детей с инвалидностью и ОПФР, а также из семей, находящихся в социально опасном положении.







— Заинтересовать ребенка, увлечь его творчеством может, безусловно, только «горящий» педагог.

— Конечно, это наш важный ресурс и творческий потенциал — 28 педагогов, которые стараются шагать в ногу со временем. Повышают свой профессиональный уровень через аттестацию, курсовую подготовку, участие в конкурсах профмастерства. В результате совместной работы педагогов и учащихся рождаются творческие работы, которые получают высокую оценку на конкурсах и фестивалях различного уровня. Только за прошедший учебный год в копилке наших побед 26 призовых мест в 42 областных конкурсах, одна победа на республиканском уровне. Отличные результаты мы показали в международных конкурсах: участвуя в 13 из них, заняли 29 призовых мест. В рамках мероприятий районной программы сотрудничества со школами «Контакт» было проведено 34 конкурса. По количеству баллов лучшими участниками стали Дотишская СШ, Заболотский УПК и Вороновская СШ.







— Центр по-прежнему является опорным учреждением по художественно-эстетическому направлению обучения?

— Стараемся развить у ребят интерес к музыкальному, театральному, хореографическому, изобразительному искусству. Более трети программ составляет декоративно-прикладное творчество. Центр является инициатором и организатором многих мероприятий, проводимых в районе для детей и подростков. Кроме того, всегда участвуем в оформлении районных тематических выставок. Ведется методическое сопровождение педагогов дополнительного образования — действует система вариативных комплексных семинарных занятий, круглых столов, индивидуальных программ саморазвития. Работают педагогическая мастерская «Поделись опытом», проблемные группы «Единомышленники» и др.

— Как удается осуществлять творческие задумки в нынешней непростой эпидемиологической ситуации?

— Как и другим учреждениям образования, пришлось пересмотреть программы занятий, формы мероприятий… В большинстве они проводились на свежем воздухе. Популярность в летний период, к примеру, приобрели дворовые площадки «Игры СССР» и «АРТ-парк», различные квесты.







— В вашем ведении деятельность детских общественных организаций. Не потеряли они своей актуальности?

— Думаю, как и прежде, они призваны воспитывать у маленького человека ценности гражданственности, патриотизма, толерантности, определяющие модель жизненного поведения. У нас действует районная Школа актива «Лидер», курируется деятельность молодежного парламента «Юность» при Вороновском районном Совете депутатов. Организуются пионерские акции, конкурсы, ежегодный районный пионерский слет. Оживленно ребята реагируют на различные мероприятия в социальных сетях. Все новости Пионерии можно почитать в нашей газете «Пионерский формат».

— А «тимуровцы» еще есть?

— Да, волонтерство живо. Мы реализуем социальный проект «Территория добра». К слову, о деятельности наших добровольцев не раз писала и районная газета.







— Ежегодно семья Центра пополняется — появляются новые мальчишки и девчонки. Пускай неизменным у ваших педагогов остается желание творить, зажигать в ребенке яркие лучи света. Спасибо за беседу.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и Вороновского ЦТДМ.