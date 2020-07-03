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Харламов посмеялся над «истинной» причиной развода с Асмус

03.07.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Харламов посмеялся над «истинной» причиной развода с Асмус

Юморист и комик Гарик Харламов иронично высказался об истинной причине своего развода с актрисой Кристиной Асмус. В своем Instagram россиянин опубликовал снимок текста материала, в котором приводятся слова якобы экс-продюсера Харламова Олеси Сазыкиной. Женщина заявляет, что причиной развода Гарика и Кристины мог стать «скверный характер» мужчины.

В комментарии к посту Харламов поясняет, что никогда не сотрудничал с этим продюсером. Гарик добавляет, что он решил «сработать на опережение» и заранее озвучить возможные теории о причинах его развода с женой.

Комик в ироничной форме приписывает себе целый перечень фобий и психических расстройств.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Юморист и комик Гарик Харламов иронично высказался об истинной причине своего развода с актрисой Кристиной Асмус. В своем Instagram россиянин опубликовал снимок...
 
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