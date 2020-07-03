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Некоторые спортсмены остаются топами даже после 40. Сможете их вспомнить?

03.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третьего июля 50 лет исполняется финскому хоккеисту Теему Селянне, поразившему всех своим спортивным долголетием: в 43 года он стал лучшим игроком Олимпийских игр в Сочи и помог своей сборной выиграть бронзу, выбив по пути хозяев турнира. А вы помните других спортсменов, которые не растеряли форму и на пятом десятке?

Фото: Reuters, hokej.cz, «Спорт-Экспресс», официальные страницы клубов.

 

 
 
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Третьего июля 50 лет исполняется финскому хоккеисту Теему Селянне, поразившему всех своим долголетием: в 43 года он стал лучшим игроком Олимпийских игр в Сочи и...
 
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