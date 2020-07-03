Что приготовить из клубники: 5 простых, но очень вкусных рецептов

Источник материала: ОНТ

В сезон клубники ароматную ягоду в свежем виде можно есть столько, сколько душе угодно или готовить из нее восхитительные полезные блюда. Делимся самыми простыми, но невероятно вкусными рецептами.

1. Творожный пудинг с клубникой

Смешайте 400 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала. Выложите в форму. Сверху выложите 300 г разрезанной продольно напополам клубники. Выпекайте в духовке при температуре 180°C примерно полчаса.

количество сахара варьируйте по своему вкусу;

вместо крахмала можно добавить 3-4 ст. л. манной крупы. В этом случае дайте творожной массе постоять около 15 минут, чтобы крупа набухла.

2. Быстрый пирог с клубникой

Смешайте 250 г сахара, 20 г ванильного сахара, 150 г муки и щепотку соли. В отдельной посуде взбейте 2 яйца со 120 г растопленного и остуженного сливочного масла. Соедините яично-масляную массу с сухой мучной, добавьте в тесто 300 г порезанной клубники. Выложите тесто в форму, 100 г клубники разрежьте вдоль и разложите сверху. Выпекайте при температуре 180°C примерно 40 минут.

3. Ванильный молочный коктейль с клубникой

Взбейте блендером до образования пены 200 г клубники, 150 г молока и 150 г ванильного мороженого. Разлейте по стаканам, украсьте свежей клубникой. Сразу подавайте на стол с трубочкой.

в коктейль можно добавить щепотку ванильного сахара для усиления аромата.

4. Куриное филе с клубничным соусом

Посолите и поперчите 300 г куриного филе, нарежьте небольшими ломтиками и обжарьте на растительном масле до готовности. В маленькую кастрюлю налейте 50 мл вина, столько же воды, добавьте 2 ст. л. сахара и нарезанную мелко клубнику – 200 г. Массу доведите до кипения и варите около 5 минут, затем измельчите блендером.

Полейте нарезанное филе соусом и подавайте на стол.

вместо куриного филе можно взять филе индейки;

филе можно запечь на гриле целиком, а при подаче на стол порезать ломтиками.

5. Клубничный суп

Измельчите блендером 500 г клубники с 2 ст. л. сахара. 100 г 30%-ных сливок взбейте до густоты сметаны с 50 г сахара. Измельчите горсть фисташек. В суповую тарелку налейте клубничную массу, в центр положите взбитые сливки и посыпьте фисташками, можно украсить тарелку листиками мяты.

вместо сливок можно взять мороженое пломбир, тогда взбивать его не нужно;

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