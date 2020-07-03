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В Шумилинском районе перевернулась маршрутка, пострадали 12 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля около половины девятого вечера рядом с деревней Левши Шумилинского района произошло ДТП.
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Медики осмотрели пострадавших, 8 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На неделе произошло ещё одно ДТП с участием маршрутки.
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Новости Беларуси. 2 июля около половины девятого вечера рядом с деревней Левши Шумилинского района произошло ДТП. По сведениям МЧС Беларуси, маршрутка...
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