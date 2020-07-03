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Незабытая история. совместный проект газеты «Радзіма» и районного музея.  Три письма из 44-го

03.07.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В рамках совместного проекта «Незабытая история» газеты «Радзіма» и районного музея мы продолжаем рассказывать об интересных экспонатах, хранящихся в фондах музея. Сегодня это фронтовые письма наших земляков, написанные солдатами и их родными в 1944 году.

Сейчас они не просто личная переписка, это уже практически исторические документы. В них нет чего-то очень личного и военных тайн тоже нет. Тем более что каждое солдатское послание домой прочитывалось, проверялось: на письме есть специальная отметка «Просмотрен военной цензурой». Их ценность в том, что в далеком 1944-м маленький треугольник с обратным адресом полевой почты означал, что родной человек жив, и это было самое главное. А сейчас они ценны просто потому, что существуют, что они сохранились до наших дней.

В фондах музея хранится несколько таких писем: первое написано Тимофеем Прокофьевичем Маханько из д. Славковичи (возможно, д. Стяг) своей жене Елене Ивановне, второе адресовано Николаю Павловичу Осину от отца Павла Васильевича из подсобного хозяйства артели «КИМ» в деревне Городище, третье написала сестра Николая Осина. Конечно же, прочесть всё, что написано, полностью невозможно: и листы истлевшие, и чернила (карандаш) немного выцвели. Но кое-что всё же можно разобрать. Разумеется, чистой писчей бумаги на фронте не было, поэтому солдаты писали письма на чем придется: кто на тетрадных листах, а кто, как, например, Тимофей Прокофьевич Маханько, на странице из какой-то польской канцелярской книги. Но это не имело значения для адресата. Главное — то, что письмо было, оно пришло.

Тимофей Прокофьевич Маханько в своем послании передавал приветы родным, близким, знакомым: «…жене Алене, дочке (имя неразборчиво. — Прим. ред.), сыну Митрофану, сыну Володе, сыну Коле, сыну Ване и желаю вам всего хорошего в вашей домашней жизни… и еще передайте поклон тату, маме и желаю вам всего хорошего. Еще передайте поклон сестре Алесе и ее детям, и еще передайте привет бабушке Лиходиевской… Дорогая жена и дети, пришлите свои новости, як вы проживаете. Еще я вам пришлю грошей сто рублей и положу карточку свою… Напишите мне, як Митя, як его рана… Пока, до свидания. Остаюсь жив и здоров Маханько Тимофей Прокофьевич…»

На письме, сложенном треугольником, стоит штамп полевой почты СССР и дата — 23.9.44 г. Адрес получателя написан другим почерком. Тут надо учитывать тот факт, что многие солдаты, особенно сельские жители, несмотря на пройденный до войны в обязательном порядке курс ликбеза (или начальной школы), грамотой в совершенстве так и не овладели. Поэтому письма за солдат иногда писали чужие люди — кто моложе и образованнее был.

Кстати, на сайте pamyat-naroda.ru есть наградной лист Тимофея Маханько о представлении его к медали «За отвагу». «Награждаю медалью «За отвагу» стрелка 2-й стрелковой роты 216-го стрелкового полка красноармейца Маханько Тимофея Прокофьевича за то, что он в боях за деревню Новина 31.08.44 года, действуя смело и отважно и показывая пример остальным бойцам, одним из первых ворвался в деревню, где огнем из автомата уничтожил 3-х гитлеровских солдат… Наград не имеет. Легко ранен 15.10.44 г.», — написано в наградном листе.

Незабытая история. совместный проект газеты «Радзіма» и районного музея.  Три письма из 44-го

Два других письма были адресованы Николаю Павловичу Осину. В 1939 году после окончания педкурсов он работал учителем начальных классов в Стародорожском районе, а в 1940 году его призвали на срочную службу. Николай Павлович окончил Минскую военно-летную школу и получил звание младшего лейтенанта за четыре дня до начала Великой Отечественной войны. Принимал участие в обороне Москвы, Сталинграда, в битве на Курской дуге, освобождал Беларусь, в том числе и Глусский район: 484-й истребительный авиационный полк, где служил наш земляк, поддерживал наступление войск 28-й и 65-й армий, которые освобождали Глусский район. Николай Осин был командиром звена летчиков-истребителей, совершил 136 боевых вылетов, участвовал в 82 воздушных боях, лично сбил шесть самолетов противника.

 
 
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В рамках совместного проекта «Незабытая история» газеты «Радзіма» и районного музея мы продолжаем рассказывать об интересных экспонатах, хранящихся в фондах...
 
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