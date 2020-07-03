Рекордов не будет. Ставки по вкладам в рублях снова падают

Источник материала: Tut.by

Последние три месяца ставки по вкладам в национальной валюте набирали обороты и покоряли новые высоты. Но сейчас бодрый марш вверх сменился на медленный шаг вниз. Как FINANCE.TUT.BY и предполагал, при падающей ставке рефинансирования рост ставок по вкладам не мог продлиться долго, но и среди имеющихся вариантов достаточно привлекательные предложения. Мы выбрали самые выгодные ставки по коротким депозитам — на месяц и на год — в каждом из банков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 2 июля, на 18.00

Вклады сроком до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц ставки снизили Альфа-Банк (на 0,5% годовых) и Банк БелВЭБ (на 1% годовых). При этом отметку в 12% годовых решили перешагнуть Белагропромбанк и Банк Решение , которые добавили по 0,6% и 0,5% годовых соответственно.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых ( БТА Банк ), самая низкая ставка — 8,5% годовых ( Статусбанк ). Все эти варианты — безотзывные.

Банк, вклад Ставка в июне Размер изменения ставки Ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 8,6% - 8,6% Альфа-Банк, Альфа-Вклад в днях (отзывный) 10,5% -0,5% 10% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 11,6% +0,6% 12,2% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13% -1% 12% Белинвестбанк, Личный выбор 8,9% - 8,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 9,5% - 9,5% БТА Банк, БТА Мини Online 13% - 13% Банк Решение, Online-решение 11,6% +0,5% 12,1% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 10% - 10% Банк Дабрабыт, Добры месяц 9% - 9% Paritetbank, Практичный 11,5% - 11,5% Статусбанк, Расчетливые бабки — online 8,5% - 8,5% Технобанк, е-Соло (отзывный) 11% - 11% Цептер Банк, Цептер Smart Стандарт 10,5% - 10,5%

Банк, вклад Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 8,6% (-), 8,6% Альфа-Банк, Альфа-Вклад в днях (отзывный) 10,5% (-0,5%), 10% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 11,6% (+0,6%), 12,2% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13% (-1%), 12% Белинвестбанк, Личный выбор 8,9% (-), 8,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 9,5% (-), 9,5% БТА Банк, БТА Мини Online 13% (-), 13% Банк Решение, Online-решение 11,6% (+0,5%), 12,1% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 10% (-), 10% Банк Дабрабыт, Добры месяц 9% (-), 9% Paritetbank, Практичный 11,5% (-), 11,5% Статусбанк, Расчетливые бабки — online 8,5% (-), 8,5% Технобанк, е-Соло (отзывный) 11% (-), 11% Цептер Банк, Цептер Smart Стандарт 10,5% (-), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов больше всего вариантов со ставками от 12 до 13,5% годовых. В это компанию подтянулись Беларусбанк (+0,56% годовых), Белинвестбанк (+1% годовых), а вот покинули ее Банк Решение (-0,5% годовых), Банк Дабрабыт (-1,5% годовых), Франсабанк (-0,5% годовых).

Самая высокая ставка 13,75% годовых ( Белорусский народный банк ), самая низкая — 6,21% ( Идея Банк , но это отзывный депозит).

Банк, вклад Ставка в июне Размер изменения ставки Ставка сегодня Белорусский народный банк, Рублю, Ergo Sum+ 13,75% - 13,75% РРБ-Банк, Безотзывный 13,5% -0,1% 13,4% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13,2% - 13,2% МТБанк, МТБелки online 11,75% - 11,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 13% - 13% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 12,5% - 12,5% Беларусбанк, Урожайный online 11,7% +0,56% 12,26% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13,5% - 13,5% Белгазпромбанк, Марафон 13,5% - 13,5% Белинвестбанк, Личный выбор 11,3% +1% 12,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй 10,8% - 10,8% БТА Банк, Я Реален 13,5% - 13,5% Банк Решение, Online-решение 13% -0,5% 12,5% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% - 6,21% Банк Дабрабыт, Шчодры 13,5% -1,5% 12% Paritetbank, Клевер 13,5% - 13,5% Приорбанк, Выше.net 12,5% - 12,5% Технобанк, е-Максимум 13,25% - 13,25% Франсабанк, Верный расчет 13,5% -0,5% 13% Цептер Банк, Цептер Симфония 12,05% - 12,05%

Банк, вклад Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Рублю, Ergo Sum+ 13,75% (-), 13,75% РРБ-Банк, Безотзывный 13,5% (-0,1%), 13,4% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13,2% (-), 13,2% МТБанк, МТБелки online 11,75% (-), 11,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 13% (-), 13% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 12,5% (-), 12,5% Беларусбанк, Урожайный online 11,7% (+0,56%), 12,26% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13,5% (-), 13,5% Белгазпромбанк, Марафон 13,5% (-), 13,5% Белинвестбанк, Личный выбор 11,3% (+1%), 12,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй 10,8% (-), 10,8% БТА Банк, Я Реален 13,5% (-), 13,5% Банк Решение, Online-решение 13% (-0,5%), 12,5% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% (-), 6,21% Банк Дабрабыт, Шчодры 13,5% (-1,5%), 12% Paritetbank, Клевер 13,5% (-), 13,5% Приорбанк, Выше.net 12,5% (-), 12,5% Технобанк, е-Максимум 13,25% (-), 13,25% Франсабанк, Верный расчет 13,5% (-0,5%), 13% Цептер Банк, Цептер Симфония 12,05% (-), 12,05%