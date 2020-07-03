Рекордов не будет. Ставки по вкладам в рублях снова падают
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Источник материала:
Tut.by
Последние три месяца ставки по вкладам в национальной валюте набирали обороты и покоряли новые высоты. Но сейчас бодрый марш вверх сменился на медленный шаг вниз. Как FINANCE.TUT.BY и предполагал, при падающей ставке рефинансирования рост ставок по вкладам не мог продлиться долго, но и среди имеющихся вариантов достаточно привлекательные предложения. Мы выбрали самые выгодные ставки по коротким депозитам — на месяц и на год — в каждом из банков. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Информация по ставкам актуальна на 2 июля, на 18.00
Вклады сроком до 35 дней
В сегменте вкладов на месяц ставки снизили
(на 0,5% годовых) и Альфа-Банк (на 1% годовых). При этом отметку в 12% годовых решили перешагнуть Банк БелВЭБ и Белагропромбанк , которые добавили по 0,6% и 0,5% годовых соответственно. Банк Решение
Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых (
), самая низкая ставка — 8,5% годовых ( БТА Банк ). Все эти варианты — безотзывные. Статусбанк
Банк, вклад
Ставка в июне
Размер изменения ставки
Ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,6%
-
8,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в днях (отзывный)
10,5%
-0,5%
10%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
11,6%
+0,6%
12,2%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13%
-1%
12%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9%
-
8,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9,5%
-
9,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online
13%
-
13%
Банк Решение,
Online-решение
11,6%
+0,5%
12,1%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10%
-
10%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
9%
-
9%
Paritetbank,
Практичный
11,5%
-
11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5%
-
8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
11%
-
11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,5%
-
10,5%
Банк, вклад
Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,6% (-), 8,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в днях (отзывный)
10,5% (-0,5%), 10%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
11,6% (+0,6%), 12,2%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13% (-1%), 12%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9% (-), 8,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9,5% (-), 9,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online
13% (-), 13%
Банк Решение,
Online-решение
11,6% (+0,5%), 12,1%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10% (-), 10%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
9% (-), 9%
Paritetbank,
Практичный
11,5% (-), 11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5% (-), 8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
11% (-), 11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,5% (-), 10,5%
Вклады на срок до 400 дней
В сегменте вкладов больше всего вариантов со ставками от 12 до 13,5% годовых. В это компанию подтянулись
(+0,56% годовых), Беларусбанк (+1% годовых), а вот покинули ее Белинвестбанк (-0,5% годовых), Банк Решение (-1,5% годовых), Банк Дабрабыт (-0,5% годовых). Франсабанк
Самая высокая ставка 13,75% годовых (
), самая низкая — 6,21% ( Белорусский народный банк , но это отзывный депозит). Идея Банк
Банк, вклад
Ставка в июне
Размер изменения ставки
Ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+
13,75%
-
13,75%
РРБ-Банк,
Безотзывный
13,5%
-0,1%
13,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13,2%
-
13,2%
МТБанк,
МТБелки online
11,75%
-
11,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
13%
-
13%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,5%
-
12,5%
Беларусбанк,
Урожайный online
11,7%
+0,56%
12,26%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,5%
-
13,5%
Белгазпромбанк,
Марафон
13,5%
-
13,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
11,3%
+1%
12,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
10,8%
-
10,8%
БТА Банк,
Я Реален
13,5%
-
13,5%
Банк Решение,
Online-решение
13%
-0,5%
12,5%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)
6,21%
-
6,21%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13,5%
-1,5%
12%
Paritetbank,
Клевер
13,5%
-
13,5%
Приорбанк,
Выше.net
12,5%
-
12,5%
Технобанк,
е-Максимум
13,25%
-
13,25%
Франсабанк,
Верный расчет
13,5%
-0,5%
13%
Цептер Банк,
Цептер Симфония
12,05%
-
12,05%
Банк, вклад
Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+
13,75% (-), 13,75%
РРБ-Банк,
Безотзывный
13,5% (-0,1%), 13,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13,2% (-), 13,2%
МТБанк,
МТБелки online
11,75% (-), 11,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
13% (-), 13%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,5% (-), 12,5%
Беларусбанк,
Урожайный online
11,7% (+0,56%), 12,26%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,5% (-), 13,5%
Белгазпромбанк,
Марафон
13,5% (-), 13,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
11,3% (+1%), 12,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
10,8% (-), 10,8%
БТА Банк,
Я Реален
13,5% (-), 13,5%
Банк Решение,
Online-решение
13% (-0,5%), 12,5%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)
6,21% (-), 6,21%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13,5% (-1,5%), 12%
Paritetbank,
Клевер
13,5% (-), 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
12,5% (-), 12,5%
Технобанк,
е-Максимум
13,25% (-), 13,25%
Франсабанк,
Верный расчет
13,5% (-0,5%), 13%
Цептер Банк,
Цептер Симфония
12,05% (-), 12,05%
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Мы выбрали самые выгодные ставки по коротким депозитам - на месяц и на год - в каждом из банков.
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