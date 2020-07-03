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Рекордов не будет. Ставки по вкладам в рублях снова падают

03.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние три месяца ставки по вкладам в национальной валюте набирали обороты и покоряли новые высоты. Но сейчас бодрый марш вверх сменился на медленный шаг вниз. Как FINANCE.TUT.BY и предполагал, при падающей ставке рефинансирования рост ставок по вкладам не мог продлиться долго, но и среди имеющихся вариантов достаточно привлекательные предложения. Мы выбрали самые выгодные ставки по коротким депозитам — на месяц и на год — в каждом из банков.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 2 июля, на 18.00

Вклады сроком до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц ставки снизили Альфа-Банк (на 0,5% годовых) и Банк БелВЭБ (на 1% годовых). При этом отметку в 12% годовых решили перешагнуть Белагропромбанк и Банк Решение, которые добавили по 0,6% и 0,5% годовых соответственно.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых (БТА Банк), самая низкая ставка — 8,5% годовых (Статусбанк). Все эти варианты — безотзывные.

Банк, вклад

Ставка в июне

Размер изменения ставки

Ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 8,6% - 8,6%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в днях (отзывный)

10,5%

-0,5%

10%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

11,6%

+0,6%

12,2%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13%

-1%

12%

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,9%

-

8,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9,5%

-

9,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online

13%

-

13%

Банк Решение,

Online-решение

11,6%

+0,5%

12,1%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

10%

-

10%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

9%

-

9%

Paritetbank,

Практичный

11,5%

-

11,5%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

8,5%

-

8,5%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

11%

-

11%

Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт

10,5%

-

10,5%

Банк, вклад

Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 8,6% (-), 8,6%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в днях (отзывный)

10,5% (-0,5%), 10%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

11,6% (+0,6%), 12,2%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13% (-1%), 12%

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,9% (-), 8,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9,5% (-), 9,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online

13% (-), 13%

Банк Решение,

Online-решение

11,6% (+0,5%), 12,1%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

10% (-), 10%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

9% (-), 9%

Paritetbank,

Практичный

11,5% (-), 11,5%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

8,5% (-), 8,5%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

11% (-), 11%

Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт

10,5% (-), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов больше всего вариантов со ставками от 12 до 13,5% годовых. В это компанию подтянулись Беларусбанк (+0,56% годовых), Белинвестбанк (+1% годовых), а вот покинули ее Банк Решение (-0,5% годовых), Банк Дабрабыт (-1,5% годовых), Франсабанк (-0,5% годовых).

Самая высокая ставка 13,75% годовых (Белорусский народный банк), самая низкая — 6,21% (Идея Банк, но это отзывный депозит).

Банк, вклад

Ставка в июне

Размер изменения ставки

Ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+

 13,75% - 13,75%

РРБ-Банк,

Безотзывный

 13,5% -0,1% 13,4%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13,2% - 13,2%

МТБанк,

МТБелки online

 11,75% - 11,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

13%

-

13%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

12,5%

-

12,5%

Беларусбанк,

Урожайный online

11,7%

+0,56%

12,26%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13,5%

-

13,5%

Белгазпромбанк,

Марафон

13,5%

-

13,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,3%

+1%

12,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10,8%

-

10,8%

БТА Банк,

Я Реален

13,5%

-

13,5%

Банк Решение,

Online-решение

13%

-0,5%

12,5%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21%

-

6,21%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13,5%

-1,5%

12%

Paritetbank,

Клевер

13,5%

-

13,5%

Приорбанк,

Выше.net

12,5%

-

12,5%

Технобанк,

е-Максимум

13,25%

-

13,25%

Франсабанк,

Верный расчет

13,5%

-0,5%

13%

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,05%

-

12,05%

Банк, вклад

Ставка в июне (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+

 13,75% (-), 13,75%

РРБ-Банк,

Безотзывный

 13,5% (-0,1%), 13,4%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13,2% (-), 13,2%

МТБанк,

МТБелки online

 11,75% (-), 11,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

13% (-), 13%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

12,5% (-), 12,5%

Беларусбанк,

Урожайный online

11,7% (+0,56%), 12,26%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13,5% (-), 13,5%

Белгазпромбанк,

Марафон

13,5% (-), 13,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,3% (+1%), 12,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10,8% (-), 10,8%

БТА Банк,

Я Реален

13,5% (-), 13,5%

Банк Решение,

Online-решение

13% (-0,5%), 12,5%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21% (-), 6,21%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13,5% (-1,5%), 12%

Paritetbank,

Клевер

13,5% (-), 13,5%

Приорбанк,

Выше.net

12,5% (-), 12,5%

Технобанк,

е-Максимум

13,25% (-), 13,25%

Франсабанк,

Верный расчет

13,5% (-0,5%), 13%

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,05% (-), 12,05%

 
 
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