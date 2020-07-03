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Беларусь отмечает День Независимости
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный праздник сегодня отмечает Беларусь – День Независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов, сообщает телеканал «МИР 24».
Сегодня в 10 утра в центре Минска состоится шествие «Беларусь помнит». В нем примет участие президент Александр Лукашенко.
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В 10 утра в центре Минска состоится шествие «Беларусь помнит». В нем примет участие президент Александр Лукашенко.
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