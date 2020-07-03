Беларусь отмечает День Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный праздник сегодня отмечает Беларусь – День Независимости. 3 июля, 76 лет назад, столица республики была освобождена от нацистов, сообщает телеканал «МИР 24».

Сегодня в 10 утра в центре Минска состоится шествие «Беларусь помнит». В нем примет участие президент Александр Лукашенко.