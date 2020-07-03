|
В Мозыре спасён тонувший в реке 9-летний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля около трёх часов дня в Мозыре ребёнок плавал в Припяти и едва не утонул.
По
Спасатели немедленно вынесли ребёнка на берег и передали родителям. Школьник не пострадал, медпомощь не потребовалась.
На неделе в Шкловском районе перевернулась лодка с рыбаком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 июля около трёх часов дня в Мозыре ребёнок плавал в Припяти и едва не утонул. По сведениям МЧС Беларуси, на центральном городском пляже в Мозыре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)