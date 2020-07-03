В Мозыре спасён тонувший в реке 9-летний мальчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июля около трёх часов дня в Мозыре ребёнок плавал в Припяти и едва не утонул.

По сведениям МЧС Беларуси, на центральном городском пляже в Мозыре сотрудники ОСВОД обратили внимание на второклассника. Мальчик находился в 3-4 метрах от берега, где глубина реки достигает 9 метров, и начал тонуть.



Фото: МЧС Беларуси

Спасатели немедленно вынесли ребёнка на берег и передали родителям. Школьник не пострадал, медпомощь не потребовалась.

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