ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

03.07.2020 10:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никаких камней-жерновов, водяного колеса или килограммов повсюду рассыпанной муки. Именно так чисто выглядит современная пятиэтажная мельница.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Загружают зерно – выгружают муку. Процесс очистки, сортировки, увлажнения и помола скрыт от лишних глаз.   

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Но Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы агрокомбината «Скидельский», детально знает, какое оборудование за что отвечает.       

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»:  
Это самотеки. По ним идет мука.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

На комбинате знают: хочешь хороший результат – доверь дело Марии Головановой. Скромная, она не умеет хвастаться. За нее говорят показатели: качество и количество получаемой муки, будь то сорта пшеничной или ржаной – за сутки больше сотни тонн. Кстати, здесь же крупа из детства.      

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Мария Голованова:  
Здесь у нас отбирается манка. Кроме муки, мы еще производим ее.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

30 лет назад она приехала в Скидель из Могилевской области. Там отработала три года после института и все же решила вернуться на малую родину. С тех пор посвятила себя ответственному и сегодня совсем уже не пыльному делу. За время ее работы, мельница прошла несколько модернизаций.     

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Мария Голованова:   
Нам уже поставили польское оборудование, вот уже смотрели. Это на четвертом этаже у нас рассева польские, на третьем этаже вымольные машины, шнеки сборные, ситовейка, вальцовые станки. Естественно, выросла производительность труда. Стало чище у нас, меньше ручного труда. Легче, намного легче стало, приятнее.  

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Мельников уважали во все время: еще бы! Мука – это хлеб. Мария Голованова признается: печь вкусные блюда для семьи из муки собственного производства – это отрада для души.  

Мария Голованова:
Внуки у меня любят блины. Блины у меня почти каждый день, будем так говорить. Пеку пироги, но редко уже, времени просто не хватает на все. Если надо, то и торт спеку по большим праздникам.   

«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает

Галина Буро, СТВ:  
А по секрету нам расскажите, какая у вас мука самая вкусная?  

Мария Голованова:
Высший сорт. 28 клейковина.    

«Ухаживаю за ними, как за маленькими детками». Белоруска больше 20 лет работает телятницей (читать далее).   

Люди в материале: Мария Голованова, Галина Буро

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Никаких камней-жерновов, водяного колеса или килограммов повсюду рассыпанной муки. Именно так чисто выглядит современная пятиэтажная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре спасён тонувший в реке 9-летний мальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика