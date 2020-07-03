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«Меньше ручного труда». Как выглядит современная 5-этажная мельница и кто на ней работает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никаких камней-жерновов, водяного колеса или килограммов повсюду рассыпанной муки. Именно так чисто выглядит современная пятиэтажная мельница.
Загружают зерно – выгружают муку. Процесс очистки, сортировки, увлажнения и помола скрыт от лишних глаз.
Но Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы агрокомбината «Скидельский», детально знает, какое оборудование за что отвечает.
Мария Голованова, сменный крупчатник мельницы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»:
На комбинате знают: хочешь хороший результат – доверь дело Марии Головановой. Скромная, она не умеет хвастаться. За нее говорят показатели: качество и количество получаемой муки, будь то сорта пшеничной или ржаной – за сутки больше сотни тонн. Кстати, здесь же крупа из детства.
Мария Голованова:
Мария Голованова:
Мельников уважали во все время: еще бы! Мука – это хлеб. Мария Голованова признается: печь вкусные блюда для семьи из муки собственного производства – это отрада для души.
Мария Голованова:
Галина Буро, СТВ:
Мария Голованова:
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Новости Беларуси. Никаких камней-жерновов, водяного колеса или килограммов повсюду рассыпанной муки. Именно так чисто выглядит современная пятиэтажная...
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