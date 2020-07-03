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«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

03.07.2020 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Накормить и обогреть – в генах у каждого белоруса. Готовят с душой много столетий и угощают, как дома. Неспроста наша кухня остается в сердцах иностранцев!

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Иностранцы:
– Сырники и блины обожаю!
– Драники, суп борщ, солянка мне очень нравится и еще запеканка.
– Белорусские, конечно, – бульба.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Испокон веков бульбаши встречали дорогих гостей караваем, лесным медом и иван-чаем. Наши хозяюшки знают, как использовать дары природы. В каждом регионе свои кулинарные традиции, оттого у гастрономического туризма большие перспективы! Сегодня в агроусадьбах можно подоить коз, отведать оленину и приготовить мачанку с блинами. Страна Беларусь на любой вкус.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма РБ:
Не менее традиционным является и черный хлеб, и молочные продукты, и сыры, которые готовят люди, живущие не только на агроэкоусадьбе, но и определенные заводы, которые сегодня популярны.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Один из брендов Витебщины – клецки с дУшами! Издавна они были ритуалом поминального стола и передавались из поколения в поколение. В картофель добавляют кусочки мяса, сала, грибочки, лучок и не скромничают с размером. Две клецки и полдня можно забыть о еде...

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

За аппетитной порцией и рецептом отправляйтесь в Глубокое или Лепель.

«Няма лепшыя рэчы, як нашы клецкі с печы!»

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри

За ухой отправляйтесь на Полесье! В Спорово вас встретят рыбным караваем и развеселят от души.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Жены рыболовов рецепты передают, как приданое. Запекают хрустящих карасей на соломке и бесподобно фаршируют щуку. Пальчики оближешь!

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

В Хвоенске желудок порадует свекольный квас и борщ из крапивы – кладезь витаминов и энергии на весь день. Люди на болоте знают толк в традиционном меню.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Да, белорусская кухня калорийная, но ведь наши предки основной упор делали на утро, а потом работали весь день в поле. Так что во всем нужно знать меру. А полешуки знают не только, как подсластить душу, но и успокоить сердце. Здесь наловчились печь ароматные пироги с клюквой и готовить кофе из желудей. Такой эксклюзив можно отыскать в каждом уголке Синеокой.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

За 10 лет кулинарных экспедиций Елена Микульчик не перестает удивляться и посвящает нашим блюдам книги! Крестьянская, городская, шляхетская, королевская – такая разная, а главное – здоровая!

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни:
Невозможно представить кухню без бигоса. Это знаковое блюдо 18-19 века. Это сочетание свежей и квашеной капусты с мясными ингредиентами. классический бигос содержит до 5 видов колбасок, мяса. Есть классное блюдо, которое называется гульбишник – это такая картофельная запеканка. Картофель измельчается, добавляется грудинка, жареный лук, грибы и все это запекается корочкой.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом

Меньше всего белорусы знают о королевской кухне. Но над этим пробелом Елена Микульчик усердно работает. Среди изысканных десертов – архас. В сравнении с ним тирамису отдыхает. Его обожал король польский и великий князь литовский Ян III Собеский.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Елена Микульчик:
Собеский был очень плодовит – у него было 13-14 детей от любимой жены Марысеньки. Там и понятно, что архас – афродизиак, в составе натуруральная ваниль, и это хороший белковый продукт. И если наши мужчины по утрам будут дегустировать этот архас, то демографическая ситуация в стране улучшится.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Поднимут настроение и кулинарные фестивали. На клубнику отправляйтесь в Лунинец, на вишню – в Глубокое, на огурцы – в Ольшаны или Шклов, на помидоры – в Ивье.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

И обязательно отведайте «Мотольские присмаки». Белорусская кухня здесь представлена в лучшем виде.

«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Желаем вам приятного аппетита!

Люди в материале: Ирина Воронович, Елена Микульчик

 
 
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Накормить и обогреть – в генах у каждого белоруса. Готовят с душой много столетий и угощают, как дома. Неспроста наша кухня остается в сердцах иностранцев! ...
 
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