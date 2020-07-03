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«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни
Источник материала: СТВ
Накормить и обогреть – в генах у каждого белоруса. Готовят с душой много столетий и угощают, как дома. Неспроста наша кухня остается в сердцах иностранцев!
Испокон веков бульбаши встречали дорогих гостей караваем, лесным медом и иван-чаем. Наши хозяюшки знают, как использовать дары природы. В каждом регионе свои кулинарные традиции, оттого у гастрономического туризма большие перспективы! Сегодня в агроусадьбах можно подоить коз, отведать оленину и приготовить мачанку с блинами. Страна Беларусь на любой вкус.
Один из брендов Витебщины – клецки с дУшами! Издавна они были ритуалом поминального стола и передавались из поколения в поколение. В картофель добавляют кусочки мяса, сала, грибочки, лучок и не скромничают с размером. Две клецки и полдня можно забыть о еде...
За аппетитной порцией и рецептом отправляйтесь в Глубокое или Лепель.
«Няма лепшыя рэчы, як нашы клецкі с печы!»
За ухой отправляйтесь на Полесье! В Спорово вас встретят рыбным караваем и развеселят от души.
В Хвоенске желудок порадует свекольный квас и борщ из крапивы – кладезь витаминов и энергии на весь день. Люди на болоте знают толк в традиционном меню.
За 10 лет кулинарных экспедиций Елена Микульчик не перестает удивляться и посвящает нашим блюдам книги! Крестьянская, городская, шляхетская, королевская – такая разная, а главное – здоровая!
Меньше всего белорусы знают о королевской кухне. Но над этим пробелом Елена Микульчик усердно работает. Среди изысканных десертов – архас. В сравнении с ним тирамису отдыхает. Его обожал король польский и великий князь литовский Ян III Собеский.
Поднимут настроение и кулинарные фестивали. На клубнику отправляйтесь в Лунинец, на вишню – в Глубокое, на огурцы – в Ольшаны или Шклов, на помидоры – в Ивье.
И обязательно отведайте «Мотольские присмаки». Белорусская кухня здесь представлена в лучшем виде.
Желаем вам приятного аппетита!
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«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни
Накормить и обогреть – в генах у каждого белоруса. Готовят с душой много столетий и угощают, как дома. Неспроста наша кухня остается в сердцах иностранцев! ...
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